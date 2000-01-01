已結束
如何參與
指定方式充值
充值成功將贈送您相同金額價值的合約倉位
已結束
信用卡/借記卡
法幣充值
銀行轉帳
已結束
領取合約體驗金並開倉
訂單完成付款後，領取合約體驗金並開倉，您可選擇合約交易對及方向
活動規則
獎勵發放規則
• 僅限透過信用卡/借記卡、銀行轉帳或法幣充值方式進行的充值。第三方支付和內部轉帳不計入活動範圍。
• 獎勵將按訂單完成時的 USDT 匯率折算 。獎勵計算時間需以訂單完成時間為準（非下單時間）。
• 獎勵結束發放時間:
()
• 下單金額最小需要大於 100 USDT，才可以參加活動。
• 領取獎勵需要滿足合約最小下單量，否則領取將無效。
• 成功領取後，用戶將獲得等於充值金額 2% 的獎勵（最高 500 USDT），系統將自動以市價在六個指定 USDT 本位合約交易對中建立逐倉倉位。
• 若您在相同交易對中已有持倉或掛單，將無法領取本次空投倉位，請提前確認您的合約帳戶狀態。
合約空投倉使用規則
1.請在該活動落地頁領取合約倉位空投。領取成功後，即可前往合約交易頁面查看倉位。
2.倉位空投可加倉以擴大獲利，亦可設置止盈止損或進行平倉操作。平倉後，如倉位有盈利，已實現盈利將存入合約帳戶，剩餘保證金自動回收；如倉位出現虧損（未加倉情況下），最大損失限於倉位空投本金。具體詳情請參閱官方說明。
/zh-TW/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
審核規則
1. 用戶需要使用本人的付款方式進行充值，通過銀行轉帳充值的用戶請注意附言碼的準確填寫 。
2. MEXC 將對所有用戶實施嚴格的審核程序。對於任何使用技術手段（包括但不限於使用電子腳本、機器 人、重複操作或自動化方法自動或重複註冊帳戶）的用戶，我們將立即取消其參與資格。即使僅在註冊或 參與的特定階段使用不正當手段，也將嚴格執行此取消資格措施。此外，如果用戶從事任何誤導性搜素引 擎優化活動，特別是涉及“MEXC Buy”、“MEXC Login”、“MEXC Officiar”或“MEXC OTC”等關鍵字，其參與此活動的資格也將被取消。
3. MEXC 保留對本次活動的最終解釋權，以及在發生惡意行為或平台濫用的情況下對用戶及其資產採取行動的權利。
4. 所有參與用戶必須嚴格遵守 MEXC 的服務條款。MEXC 保留取消活動期間任何欺詐或濫用行為用戶的資格的權利，包括註冊多個帳戶以及與非法或欺詐目的相關的任何其他行為。
5. MEXC 保留對本條款的最終解釋權。請注意我們有可能在不通知您的情況下對本條款進行修訂，亦或取消本活動，請您時刻關注本條款與其活動的相關信息。
6. 本條款應作為 MEXC 用戶協議與隱私政策不可分割的一部分進行解釋，如條款內容與 MEXC 用戶協議與隱私政策相沖突的，以本條款規定為準。