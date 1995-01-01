已結束
如何參與
指定方式充值
充值成功將贈送您相同金額價值的合約倉位
已結束
信用卡/借記卡
支持Visa、Mastercard、銀行轉帳買幣
法幣充值
透過SEPA將歐元存入您的帳戶
銀行轉帳
支持SEPA銀行直接轉帳
已結束
領取合約贈金並開倉
訂單完成付款後，領取合約贈金並開倉，您可選擇合約交易對及方向
活動規則
獎勵發放規則
1. 參與國家：保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、 羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、盧森堡、列支敦士登。
2. 本次活動只針對通過信用卡/借記卡、銀行轉帳、法幣充值功能完成充值 （不包含Legend Bank Transfer) 。
3. 獎勵將按照USDT折算，摺合訂單完成時對應的 USDT 金額 。獎勵計算時間需以訂單完成時間為準（非下單時間） 。
4. 獎勵結束髮放時間:
()
5. 下單金額最小需要大於 40 USDT，才可以參加活動。
6. 領取獎勵需要滿足合約最小下單量，否則會失敗。
7. 當您確認領取空投倉位後，系統將根據您的充值金額發放 1% 的合約體驗金。系統會自動使用該筆體驗金，在逐倉模式下，以市價下單方式開倉，交易標的將從指定的五種幣種交易對中選擇。最終，您將獲得一個與充值金額相等的合約倉位。
8. 若您在相同幣種的交易對中已有持倉或掛單，將無法領取本次空投倉位，請提前確認您的合約帳戶狀態。
合約贈金使用規則
1. 贈金僅可用於合約交易，盈利部分可提幣，贈金本身不可提幣 。
2. 贈金可作為保證金進行交易，也可用於抵扣交易手續費、虧損、資金費用 。
3. 贈金消耗完之前，任何資產轉出合約帳戶的操作，都將導致悠的贈金清零 。
4. 贈金的最長有效期為 5 日，發放 5 日後 23:59:59 (UTC+8) 未使用完的剩餘贈金將被回收，期間帶來的爆倉風險請留意。
審核規則
1. 用戶需要使用本人的付款方式進行充值，通過銀行轉帳充值的用戶請注意附言碼的準確填寫 。
2. MEXC 將對所有用戶實施嚴格的審核程序。對於任何使用技術手段（包括但不限於使用電子腳本、機器 人、重複操作或自動化方法自動或重複註冊帳戶）的用戶，我們將立即取消其參與資格。即使僅在註冊或 參與的特定階段使用不正當手段，也將嚴格執行此取消資格措施。此外，如果用戶從事任何誤導性搜素引 擎優化活動，特別是涉及“MEXC Buy”、“MEXC Login”、“MEXC Officiar”或“MEXC OTC”等關鍵字，其參與此活動的資格也將被取消。
3. MEXC 保留對本次活動的最終解釋權，以及在發生惡意行為或平台濫用的情況下對用戶及其資產採取行動的權利。
4. 所有參與用戶必須嚴格遵守 MEXC 的服務條款。MEXC 保留取消活動期間任何欺詐或濫用行為用戶的資格的權利，包括註冊多個帳戶以及與非法或欺詐目的相關的任何其他行為。
5. MEXC 保留對本條款的最終解釋權。請注意我們有可能在不通知您的情況下對本條款進行修訂，亦或取消本活動，請您時刻關注本條款與其活動的相關信息。
6. 本條款應作為 MEXC 用戶協議與隱私政策不可分割的一部分進行解釋，如條款內容與 MEXC 用戶協議與隱私政策相沖突的，以本條款規定為準。