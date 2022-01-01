2.ETH質押時間預計1-2年，最終ETH本金或將完全轉變為ETH2.0相關主網資產，具體將由ETH2.0發展進度及相關事件決定，請用戶謹慎參與

常見問題

ETH 2.0是什麼？ ETH 2.0是ETH發展四階段："前沿"（Frontier）、"家園"（Homestead）、"大都會"（Metropolis）和"寧靜"（Serenity）中的最後一個階段。前三個階段是ETH 1.0時期，而第四階段ETH1.0正式升級為ETH 2.0，將從PoW工作量證明共識機制升級為PoS權益證明機制。

為什麼需要進行ETH 2.0升級 1、提高可擴展性 ETH1.0每秒僅支持15個左右的事務。而ETH2.0升級後最終將被劃分為64（將來可能會更多）個分片，理論上可以使網絡每秒完成達上千甚至上萬筆交易。 ETH2.0解決了主網運算能力過於集中的問題，並進一步提高了可擴展性。

2、環境可持續性 ETH現階段仍是使用較為主流的PoW工作量證明共識機制來運行及維護網絡安全，PoW模式雖然在確保安全性和去中心化程度上具有一定的優勢，但對於維護網絡安全的節點付出的代價卻是昂貴的。最終只有一個節點會找到正確的哈希值，獲得記賬權和獎勵，但全球所有參與其中的節點卻都付出了大量的算力和電力，這樣的模式不僅效率低且對於環境資源而言是一種浪費。而升級為PoS權益證明共識機制後，ETH將不再依靠大量的算力和電力來維護、運行網絡，而是依靠持幣權益驗證的方式來創建鏈上的區塊和交易。

ETH2.0的發展路線圖 和ETH 1.0一樣，ETH 2.0也將分為幾個階段進行。其中最重要的是前三個階段：階段0、階段1、階段2。

階段0：信標鏈 階段0將在ETH 2.0網絡中引入信標鏈（Beacon Chain），信標鍊是一條全新的區塊鏈，承擔著讓驗證者參與質押系統從而運行維護網絡的職能，是ETH 2.0生態系統的命令和控制中心。 這一階段的ETH 2_0網絡不支持智能合約、資產轉移等功能，僅支持運行驗證程序，所以在該階段用戶將無法把其資產轉入交易所中。

階段1：分片 階段1的目標主要是分片鏈的整合，在此階段ETH 1.0將與ETH 2.0進行合併。分片鍊是ETH網絡的一種擴容機制，即將ETH區塊鏈拆分成64條不同的鏈，將數據處理任務分配給許多節點，使其並行處理。每條分片鏈都像是ETH網絡擁堵的主幹道的分流車道，使得網絡處理能力顯著提升，帶來更高的吞吐量。查看分片路線圖。

階段2：執行 階段2目前的定義及功能仍在積極探索中，已知的有：階段2將全面完善分片功能，每個分片將管理基於eWASM的（ETH WASM）虛擬機（EVM），兼容智能合約，並支持轉賬、提現、跨分片轉賬等功能，完成ETH1.0和ETH 2.0的合併，徹底結束使用PoW工作量證明共識機制。

圖片來源：https://eth2.ethereum.cn/

eWASM（ETH WASM）是ETH2.0針對以太坊虛擬機（EVM）本身引起的瓶頸問題的解決方案。以太坊虛擬機負責ETH網絡的內部狀態及其所有計算，對執行任務的速度和整體網絡的可用性有重大影響。而eWASM是W3C社區組開放標準指令集，由Google, Microsoft, Apple等頂尖工程師開發，它支持C/C++等傳統編程語言和64位數據處理，能夠提高網絡處理速度和吞吐量，提升安全性和可用性。