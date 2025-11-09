交易所
加密货币新闻
新手学院
币圈脉动
一条鲸鱼从做空转为做多，目前持有32,802 ETH的仓位，当前未实现利润超过1500万美元。
伊朗议会议长：伊朗需要利用加密货币实现其数字经济目标
BTC价格在惊人的市场反弹中飙升至$106,000以上
加密货币市场期待美国参议院就预算协议达成一致后的缓解
今日Wordle #1605提示与答案 - 11月10日，星期一
消息人士称，参议院已获得足够的民主党票数通过一项结束政府停摆的法案。
XRP 是一项好投资吗？Tundra 的双代币系统表示是
Rumble接近以低于市场价值收购Northern Data的云计算力量布局交易
加密货币可能获得缓解，因为美国参议院达成协议结束停摆：报道
今日纽约时报《Pips》提示、解决方案和详解（11月10日，星期一）
"1011做空内幕鲸鱼"的未实现利润已扩大至462万美元。
价值3030亿美元的巨头Hyperliquid进军链上信贷 - 这为何重要
加密货币市场预测：XRP在这里没有机会，柴犬币(SHIB)多头苏醒带来2.7万亿，比特币(BTC)价格的诡异趋势
Nillion – 私人数据的基础层
分析：五个现货 XRP ETF 已在 DTCC 网站上列出，预计将于本月正式推出。
本周值得关注的顶级加密货币催化剂：XRP ETF、空投、升级和 CPI 数据
CFTC 讨论 12 月推出杠杆加密货币交易
《金融时报》：Ledger正在考虑在纽约进行首次公开募股或筹资。
西班牙加密货币网红因3亿美元诈骗计划被捕
现货加密货币服务将于下个月登陆主要交易所
革命性的CFTC推动：现货加密货币服务将于下个月登陆主要交易所
CFTC 计划在主要交易所推出现货加密货币交易
Polygon (POL) 瞄准反转：支撑反弹可能推动价格向 $0.680 迈进
以太坊网络燃气费在放缓中降至仅0.067 Gwei
别慌张 — 比特币市场只是处于重组阶段：区块链公司
RentStac (RNS) 如何改变 DeFi 并创造新的百万富翁
这个0.035美元的加密货币在实用性上超越了柴犬币(SHIB)，这就是为什么它在2025年第四季度是必买的
MoonBull的爆炸性7,244%投资回报率使其成为2025年11月最热门的新加密货币预售，而Bitcoin Cash和Toncoin则落后
拥有最多投资者的山寨币列表已公布
代理CFTC主席确认推动杠杆现货加密货币交易产品
两名克利夫兰投手因涉嫌操纵棒球比赛被起诉
隐私币点燃热潮：Zcash、Monero和其他币种飙升，投资者追逐匿名驱动技术
未经证实的特朗普帖文未能影响加密货币市场
如果美国政府停摆结束，比特币可能会涨到多高？
新一周必须追踪的山寨币
迈克尔·塞勒的策略通过24.6亿美元购买扩大比特币持有量
BTC和加密货币抛售让人想起2000年后互联网泡沫崩盘：分析师
壮观的 BTC 价格飙升至 $105,000 以上
机构投资者转身背离比特币和以太坊
山寨币季节的最新情况如何？比特币主导地位如何？以下是最近的发展
大规模鲸鱼活动提升对 Pi Network 价格飙升的期待
鲸鱼在关键的 $3,700 区域附近囤积了 $69K 的 Ethereum
加密货币财库股票随着比特币和以太币抛售而下跌
这个价值$0.035的加密货币可能是自Solana（SOL）以来最大的山寨币发布
Charles Hoskinson 预测隐私链将定义第四个区块链时代
Ledger在加密货币黑客攻击激增、收入飙升之际申请纽约上市
数字资产财政公司在2025年向加密货币投入427亿美元，仅第三季度就花费226亿美元
2025年最佳加密货币预售：真正的战斗是Digitap（$TAP）对BlockDAG
加密货币市场的每周赢家和输家 – SOON、ICP、SPX、TAO
本周加密市场新闻：Circle盈利和关键代币解锁
加密货币新闻：Ledger 考虑在加密货币钱包黑客攻击激增之际在纽约首次亮相
构建对实时互动做出反应的弹性客户关系管理工作流程
以太坊恢复至3,500美元以上，清算量增加，未平仓合约兴趣飙升至数月高点
OpenAI的ChatGPT预测如果牛市持续到2026年，狗狗币（DOGE）和Little Pepe（LILPEPE）周期顶点将会如何
比特币价格预测：RSI指标暗示新一轮涨势将创历史新高，但交易者正购买这一顶级加密货币以获取更高回报
提供实时加密货币更新的惊人工具
Sei 价格预测：SEI 在关键支撑位附近面临沉重卖压
6种加密货币准备大幅增长：一个蓬勃发展的项目定义了具有100倍潜力的最佳加密货币预售
收益型稳定币在3个代币崩溃后见证了大规模撤离
迈克尔·塞勒的策略可能正在准备另一次大规模比特币购买
比特币 UTXO 年龄带将本地底部定在 $95K — 这是为什么
撰写 Git 提交信息的最佳方式：像专业人士一样
加密货币新闻：52%对冲基金关注代币化，实物资产市场达360亿美元
特朗普揭示大多数美国人将获得2,000美元关税红利 — 以下是您需要了解的内容
以太坊联合创始人兼波卡创始人 Gavin Wood 将在布宜诺斯艾利斯揭幕波卡 Sub0 共生大会
罗伯特·清崎在警告即将崩盘后设定巨大的 BTC、ETH 价格目标
市场熊咆哮？MoonBull打破枷锁并作为下一个大型加密货币强势前进，ADA稳定局势，而TRX飙升
特朗普宣布2,000美元关税"红利"，以下是它将如何影响加密货币
以太坊失去动力，Uniswap面临安全担忧，而BlockDAG的$0.005入场价吸引大量交易者兴趣
Cardano 鲸鱼购买 7000 万 ADA，Solana ETF 势头飙升，而 BlockDAG 超过 4.35 亿美元的预售引发 1 美元的猜测
11月9日DOGE价格分析
彼得·泰尔曾解释为何比特币不会"大幅"上涨以及由于贝莱德它将面临"波动、颠簸的旅程"
策略在比特币市场大胆行动，推出大规模收购计划
American Bitcoin 现在持有超过 4,000 BTC
中本聪17年前解释了比特币难度概念：详情
比特币维持在10万美元以上，分析师辩论"这次是否不同"
比特币突破$103K：它如何影响加密货币市场
比特币突破 $103,000，带动山寨币上涨
易礼华：ETH预计在本轮将达到7,000美元；最近的投资研究数据对这一预期持积极态度。
关于安德鲁·泰特比特币预测的惊人真相 — Pepeto解决市场操纵问题
随着特朗普宣布向部分美国人发放2,000美元股息，比特币价格飙升
以太坊价格正在缓慢形成一个风险模式
加密货币新闻今日：狗狗币（DOGE）仍有动力，但 Mutuum Finance（MUTM）的崛起将震惊许多人
红色警报：以太坊价格正在缓慢形成一个风险模式
Filecoin和Avalanche合作建立原生跨链数据桥。
交易排序中完美公平的不可能性
XRP 面临强大技术压力，死亡交叉信号预示进一步下跌
加密货币价格上涨，因特朗普宣布"至少"2000美元关税红利
狗狗币价格预测：交易者发现2021年DOGE与今日小佩佩(LILPEPE)之间的相似之处
MoonBull预售突破55万美元，专家称其为下一个值得购买和持有的加密货币，而Litecoin和Toncoin则下跌
DOGE、SHIB和Pepe预测主导社交媒体—然而Ozak AI在投资者兴趣中领先
Zcash超越Stellar成为前15名加密货币，受隐私需求上升推动
特朗普宣布计划向大多数美国人发放2,000美元的"关税红利"支票
华尔街看好加密货币的上涨潜力，但不看好其技术
每个人都错过了 GPT-4o：为什么人们更喜欢它而不是 GPT-5
Ledger 在加密货币黑客攻击激增之际，随着收入飙升，瞄准纽约上市
西班牙逮捕涉嫌策划价值2.6亿欧元加密货币相关庞氏骗局的主谋
Pepe Dollar 2025年最佳加密货币预售：以太坊（ETH）价格预测与11月2025年投资的前5大加密货币对比
新的、集中化的"TikTok USA"将对创作者、用户、隐私和言论自由产生负面影响 | 观点
柴犬价格可能从一个月低点反弹...原因在这里
