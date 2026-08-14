Zypto Token 今日价格

Zypto Token (ZYPTO) 今日实时价格为 $ 0,00281481，过去 24 小时内变化了 1,54%。当前 ZYPTO 兑 USD 的汇率为 $ 0,00281481 每 ZYPTO。

Zypto Token 目前市值在 $ 2 514 890 排名第 #-，流通供应量为 893,45M ZYPTO。过去 24 小时内，ZYPTO 的交易价格在 $ 0,00275699（低点）和 $ 0,00281743（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,051098，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZYPTO 在过去一小时内波动了 +0,65%，过去7 天内波动了 -3,97%。过去一天，总交易量达到 $ 465,58。

Zypto Token（ZYPTO）市场信息

市值 $ 2,51M$ 2,51M $ 2,51M 成交量（24H） $ 465,58$ 465,58 $ 465,58 完全稀释市值 $ 2,51M$ 2,51M $ 2,51M 流通量 893,45M 893,45M 893,45M 总供应量 893 449 217,5576482 893 449 217,5576482 893 449 217,5576482

Zypto Token 的当前市值为 $ 2,51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 465,58。ZYPTO 的流通量为 893,45M，总供应量是 893449217.5576482，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2,51M。