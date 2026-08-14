Zypher Network 今日价格

Zypher Network (POP) 今日实时价格为 $ 0.00237173，过去 24 小时内变化了 0.72%。当前 POP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00237173 每 POP。

Zypher Network 目前市值在 $ 3,414,251 排名第 #-，流通供应量为 1.44B POP。过去 24 小时内，POP 的交易价格在 $ 0.0023528（低点）和 $ 0.0023755（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01221422，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POP 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +2.94%。过去一天，总交易量达到 $ 3.19M。

Zypher Network（POP）市场信息

市值 $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M 成交量（24H） $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M 完全稀释市值 $ 23.72M$ 23.72M $ 23.72M 流通量 1.44B 1.44B 1.44B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Zypher Network 的当前市值为 $ 3.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.19M。POP 的流通量为 1.44B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.72M。