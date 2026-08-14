ZynCoin 今日价格

ZynCoin (ZYN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.77%。当前 ZYN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZYN。

ZynCoin 目前市值在 $ 408,427 排名第 #-，流通供应量为 903.82M ZYN。过去 24 小时内，ZYN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.173802，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZYN 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 +5.32%。过去一天，总交易量达到 $ 202.99。

ZynCoin（ZYN）市场信息

市值 $ 408.43K$ 408.43K $ 408.43K 成交量（24H） $ 202.99$ 202.99 $ 202.99 完全稀释市值 $ 408.43K$ 408.43K $ 408.43K 流通量 903.82M 903.82M 903.82M 总供应量 903,820,451.875591 903,820,451.875591 903,820,451.875591

ZynCoin 的当前市值为 $ 408.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 202.99。ZYN 的流通量为 903.82M，总供应量是 903820451.875591，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 408.43K。