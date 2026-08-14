zuzalu 今日价格

zuzalu (ZUZALU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,16%。当前 ZUZALU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZUZALU。

zuzalu 目前市值在 $ 1 058 288 排名第 #-，流通供应量为 1 000,00T ZUZALU。过去 24 小时内，ZUZALU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZUZALU 在过去一小时内波动了 -0,12%，过去7 天内波动了 -1,70%。过去一天，总交易量达到 --。

zuzalu（ZUZALU）市场信息

市值 $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M 流通量 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T 总供应量 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

zuzalu 的当前市值为 $ 1,06M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZUZALU 的流通量为 1 000,00T，总供应量是 1.0e+15，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,06M。