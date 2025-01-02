Zus 图标

Zus 价格 (ZCN)

USD

Zus (ZCN) 实时价格图表

$0.052949
$0.052949$0.052949
+5.20%(1D)

今天 Zus (ZCN) 的价格

今天 Zus (ZCN) 的实时价格为 0.052949 USD。目前其市值为 $ 2.56M USD。ZCN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.78K USD
- Zus 当天价格变化为 +5.22%
- 其循环供应量为 48.40M USD

在获取 MEXC 上从 ZCN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ZCN 价格信息的首选平台。

Zus (ZCN) 价格表现 USD

今天内，Zus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00262486
在过去30天内，Zus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0077606660
在过去60天内，Zus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0327380648
在过去90天内，Zus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00960757910558221

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00262486+5.22%
30天$ -0.0077606660-14.65%
60天$ +0.0327380648+61.83%
90天$ +0.00960757910558221+22.17%

Zus (ZCN) 价格分析

Zus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04937688
$ 0.04937688$ 0.04937688

$ 0.05333
$ 0.05333$ 0.05333

$ 5.16
$ 5.16$ 5.16

+4.42%

+5.22%

-0.21%

Zus (ZCN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

48.40M
48.40M 48.40M

什么是Zus (ZCN)

Züs (formerly 0Chain) is a high performance storage network that powers limitless applications. It's a new way to earn a passive income from storage.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Zus (ZCN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Zus (ZCN) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZCN 兑换为当地货币

1 ZCN 兑换 AUD
A$0.0847184
1 ZCN 兑换 GBP
0.0423592
1 ZCN 兑换 EUR
0.05083104
1 ZCN 兑换 USD
$0.052949
1 ZCN 兑换 MYR
RM0.23668203
1 ZCN 兑换 TRY
1.86962919
1 ZCN 兑换 JPY
¥8.30558014
1 ZCN 兑换 RUB
5.90222503
1 ZCN 兑换 INR
4.54090624
1 ZCN 兑换 IDR
Rp854.01600947
1 ZCN 兑换 PHP
3.06786506
1 ZCN 兑换 EGP
￡E.2.68822073
1 ZCN 兑换 BRL
R$0.32881329
1 ZCN 兑换 CAD
C$0.07624656
1 ZCN 兑换 BDT
6.3274055
1 ZCN 兑换 NGN
81.83744491
1 ZCN 兑换 UAH
2.22968239
1 ZCN 兑换 VES
Bs2.700399
1 ZCN 兑换 PKR
Rs14.7568863
1 ZCN 兑换 KZT
27.79451857
1 ZCN 兑换 THB
฿1.81456223
1 ZCN 兑换 TWD
NT$1.74096312
1 ZCN 兑换 CHF
Fr0.0476541
1 ZCN 兑换 HKD
HK$0.41141373
1 ZCN 兑换 MAD
.د.م0.53531439