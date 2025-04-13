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ZURRENCY 价格 (ZURR)

USD

ZURRENCY (ZURR) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 ZURRENCY (ZURR) 的价格

今天 ZURRENCY (ZURR) 的实时价格为 0.122576 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZURR 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZURRENCY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ZURRENCY 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ZURRENCY (ZURR) 价格表现 USD

今天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1143511871
在过去60天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1155271200
在过去90天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.7123204534146166

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.1143511871-93.29%
60天$ -0.1155271200-94.24%
90天$ -2.7123204534146166-95.67%

ZURRENCY (ZURR) 价格分析

ZURRENCY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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ZURRENCY (ZURR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是ZURRENCY (ZURR)

$ZURRENCY is the squishy fungible airdrop for anyone that minted ZORBS. This project is not affiliated with Zora, and is an unofficial derivative.

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ZURRENCY (ZURR) 资源

官网

大家还在问：关于 ZURRENCY (ZURR) 的其他问题

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ZURR 兑换为当地货币

1 ZURR 兑换 VND
3,142.971216
1 ZURR 兑换 AUD
A$0.19489584
1 ZURR 兑换 GBP
0.09315776
1 ZURR 兑换 EUR
0.10786688
1 ZURR 兑换 USD
$0.122576
1 ZURR 兑换 MYR
RM0.54178592
1 ZURR 兑换 TRY
4.66524256
1 ZURR 兑换 JPY
¥17.59088176
1 ZURR 兑换 RUB
10.19587168
1 ZURR 兑换 INR
10.53663296
1 ZURR 兑换 IDR
Rp2,042.93251616
1 ZURR 兑换 KRW
174.1130792
1 ZURR 兑换 PHP
7.00889568
1 ZURR 兑换 EGP
￡E.6.28569728
1 ZURR 兑换 BRL
R$0.71829536
1 ZURR 兑换 CAD
C$0.16915488
1 ZURR 兑换 BDT
14.86234
1 ZURR 兑换 NGN
194.87377632
1 ZURR 兑换 UAH
5.06361456
1 ZURR 兑换 VES
Bs8.702896
1 ZURR 兑换 PKR
Rs34.29553904
1 ZURR 兑换 KZT
63.21489472
1 ZURR 兑换 THB
฿4.10261872
1 ZURR 兑换 TWD
NT$3.96778512
1 ZURR 兑换 AED
د.إ0.44985392
1 ZURR 兑换 CHF
Fr0.09928656
1 ZURR 兑换 HKD
HK$0.949964
1 ZURR 兑换 MAD
.د.م1.13750528
1 ZURR 兑换 MXN
$2.4882928