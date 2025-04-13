ZURRENCY 价格 (ZURR)
今天 ZURRENCY (ZURR) 的实时价格为 0.122576 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZURR 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZURRENCY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ZURRENCY 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1143511871。
在过去60天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1155271200。
在过去90天内，ZURRENCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.7123204534146166。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.1143511871
|-93.29%
|60天
|$ -0.1155271200
|-94.24%
|90天
|$ -2.7123204534146166
|-95.67%
ZURRENCY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$ZURRENCY is the squishy fungible airdrop for anyone that minted ZORBS. This project is not affiliated with Zora, and is an unofficial derivative.
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|1 ZURR 兑换 VND
₫3,142.971216
|1 ZURR 兑换 AUD
A$0.19489584
|1 ZURR 兑换 GBP
￡0.09315776
|1 ZURR 兑换 EUR
€0.10786688
|1 ZURR 兑换 USD
$0.122576
|1 ZURR 兑换 MYR
RM0.54178592
|1 ZURR 兑换 TRY
₺4.66524256
|1 ZURR 兑换 JPY
¥17.59088176
|1 ZURR 兑换 RUB
₽10.19587168
|1 ZURR 兑换 INR
₹10.53663296
|1 ZURR 兑换 IDR
Rp2,042.93251616
|1 ZURR 兑换 KRW
₩174.1130792
|1 ZURR 兑换 PHP
₱7.00889568
|1 ZURR 兑换 EGP
￡E.6.28569728
|1 ZURR 兑换 BRL
R$0.71829536
|1 ZURR 兑换 CAD
C$0.16915488
|1 ZURR 兑换 BDT
৳14.86234
|1 ZURR 兑换 NGN
₦194.87377632
|1 ZURR 兑换 UAH
₴5.06361456
|1 ZURR 兑换 VES
Bs8.702896
|1 ZURR 兑换 PKR
Rs34.29553904
|1 ZURR 兑换 KZT
₸63.21489472
|1 ZURR 兑换 THB
฿4.10261872
|1 ZURR 兑换 TWD
NT$3.96778512
|1 ZURR 兑换 AED
د.إ0.44985392
|1 ZURR 兑换 CHF
Fr0.09928656
|1 ZURR 兑换 HKD
HK$0.949964
|1 ZURR 兑换 MAD
.د.م1.13750528
|1 ZURR 兑换 MXN
$2.4882928