ZORBY（ZORBY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.00004213
24H最高价 $ 0.00004763
历史最高 $ 0.00029362
最低价 $ 0.00003041
涨跌幅（1H） -9.61%
涨跌幅（1D） -6.79%
漲跌幅（7D） -13.24%

ZORBY（ZORBY）当前实时价格为 $0.00004201。过去 24 小时内，ZORBY 的交易价格在 $ 0.00004213 至 $ 0.00004763 之间波动，市场活跃度显著。ZORBY 的历史最高价为 $ 0.00029362，历史最低价为 $ 0.00003041。

从短期表现来看，ZORBY 在过去 1 小时内的价格变动为 -9.61%，过去 24 小时内变动为 -6.79%，过去 7 天内累计变动为 -13.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZORBY（ZORBY）市场信息

市值 $ 42.01K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 42.01K
流通量 1.00B
总供应量 1,000,000,000.0

ZORBY 的当前市值为 $ 42.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZORBY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.01K。