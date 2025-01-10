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ZoomSwap 价格 (ZM)

USD

ZoomSwap (ZM) 实时价格图表

$0.00146853
$0.00146853$0.00146853
-2.90%(1D)

今天 ZoomSwap (ZM) 的价格

今天 ZoomSwap (ZM) 的实时价格为 0.00146853 USD。目前其市值为 $ 0.59 USD。ZM 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZoomSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 446.89 USD
- ZoomSwap 当天价格变化为 -2.92%
- 其循环供应量为 404.00 USD

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ZoomSwap (ZM) 价格表现 USD

今天内，ZoomSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ZoomSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001342688
在过去60天内，ZoomSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001994241
在过去90天内，ZoomSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001755529267825089

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.92%
30天$ -0.0001342688-9.14%
60天$ -0.0001994241-13.57%
90天$ -0.0001755529267825089-10.67%

ZoomSwap (ZM) 价格分析

ZoomSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00145695
$ 0.00145695$ 0.00145695

$ 0.00154875
$ 0.00154875$ 0.00154875

$ 0.897395
$ 0.897395$ 0.897395

-0.01%

-2.92%

-3.10%

ZoomSwap (ZM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.59
$ 0.59$ 0.59

$ 446.89
$ 446.89$ 446.89

404.00
404.00 404.00

什么是ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens.

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ZoomSwap (ZM) 资源

官网

大家还在问：关于 ZoomSwap (ZM) 的其他问题

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ZM 兑换为当地货币

1 ZM 兑换 AUD
A$0.0023643333
1 ZM 兑换 GBP
0.0011895093
1 ZM 兑换 EUR
0.0014244741
1 ZM 兑换 USD
$0.00146853
1 ZM 兑换 MYR
RM0.0065936997
1 ZM 兑换 TRY
0.0520006473
1 ZM 兑换 JPY
¥0.2319543135
1 ZM 兑换 RUB
0.1494229275
1 ZM 兑换 INR
0.12629358
1 ZM 兑换 IDR
Rp23.6859644259
1 ZM 兑换 PHP
0.0858943197
1 ZM 兑换 EGP
￡E.0.0742341915
1 ZM 兑换 BRL
R$0.0088846065
1 ZM 兑换 CAD
C$0.0021146832
1 ZM 兑换 BDT
0.1791312894
1 ZM 兑换 NGN
2.2767795414
1 ZM 兑换 UAH
0.0620894484
1 ZM 兑换 VES
Bs0.07783209
1 ZM 兑换 PKR
Rs0.4089415491
1 ZM 兑换 KZT
0.774943281
1 ZM 兑换 THB
฿0.0507377115
1 ZM 兑换 TWD
NT$0.0483733782
1 ZM 兑换 CHF
Fr0.0013363623
1 ZM 兑换 HKD
HK$0.0114251634
1 ZM 兑换 MAD
.د.م0.0147440412