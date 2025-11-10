ZOO Crypto World（ZOO）代币经济学
市值：
$ 22.56K
$ 22.56K$ 22.56K
总供应量：
$ 100.88M
$ 100.88M$ 100.88M
流通量：
$ 100.88M
$ 100.88M$ 100.88M
FDV (完全稀释估值)：
$ 22.56K
$ 22.56K$ 22.56K
最高价：
$ 25.74
$ 25.74$ 25.74
最低价：
$ 0
$ 0$ 0
当前价格：
$ 0.00022364
$ 0.00022364$ 0.00022364
ZOO Crypto World（ZOO）信息
A new type of NFT Yield Farming + Gaming Platform
ZOO Crypto World（ZOO）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 ZOO Crypto World（ZOO）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 ZOO 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
ZOO 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 ZOO 代币经济模型的功能，赶快查看 ZOO 代币的实时价格吧！
ZOO 价格预测
想知道 ZOO 的未来走势吗？我们的 ZOO 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。
