ZODs 价格 (ZODS)

USD

ZODs (ZODS) 实时价格图表

$0.00807316
$0.00807316$0.00807316
+31.70%(1D)

今天 ZODs (ZODS) 的价格

今天 ZODs (ZODS) 的实时价格为 0.00807316 USD。目前其市值为 $ 5.99M USD。ZODS 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZODs 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.50M USD
- ZODs 当天价格变化为 +31.71%
- 其循环供应量为 741.38M USD

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ZODs (ZODS) 价格表现 USD

今天内，ZODs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00194361
在过去30天内，ZODs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ZODs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ZODs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00194361+31.71%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ZODs (ZODS) 价格分析

ZODs 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00524552
$ 0.00524552$ 0.00524552

$ 0.00914692
$ 0.00914692$ 0.00914692

$ 0.02332287
$ 0.02332287$ 0.02332287

-0.92%

+31.71%

+14.51%

ZODs (ZODS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

741.38M
741.38M 741.38M

什么是ZODs (ZODS)

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

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ZODs (ZODS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ZODs (ZODS) 的其他问题

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ZODS 兑换为当地货币

1 ZODS 兑换 AUD
A$0.0129977876
1 ZODS 兑换 GBP
0.0065392596
1 ZODS 兑换 EUR
0.0078309652
1 ZODS 兑换 USD
$0.00807316
1 ZODS 兑换 MYR
RM0.0362484884
1 ZODS 兑换 TRY
0.2858705956
1 ZODS 兑换 JPY
¥1.275155622
1 ZODS 兑换 RUB
0.82144403
1 ZODS 兑换 INR
0.69429176
1 ZODS 兑换 IDR
Rp130.2122398348
1 ZODS 兑换 PHP
0.4721991284
1 ZODS 兑换 EGP
￡E.0.408098238
1 ZODS 兑换 BRL
R$0.048842618
1 ZODS 兑换 CAD
C$0.0116253504
1 ZODS 兑换 BDT
0.9847640568
1 ZODS 兑换 NGN
12.5164658008
1 ZODS 兑换 UAH
0.3413332048
1 ZODS 兑换 VES
Bs0.42787748
1 ZODS 兑换 PKR
Rs2.2481328652
1 ZODS 兑换 KZT
4.260206532
1 ZODS 兑换 THB
฿0.278927678
1 ZODS 兑换 TWD
NT$0.2659298904
1 ZODS 兑换 CHF
Fr0.0073465756
1 ZODS 兑换 HKD
HK$0.0628091848
1 ZODS 兑换 MAD
.د.م0.0810545264