ZKWASM 今日价格

ZKWASM (ZKWASM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.67%。当前 ZKWASM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZKWASM。

ZKWASM 目前市值在 $ 40,630 排名第 #-，流通供应量为 50.59M ZKWASM。过去 24 小时内，ZKWASM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.128216，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZKWASM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +18.20%。过去一天，总交易量达到 $ 36.25K。

ZKWASM（ZKWASM）市场信息

市值 $ 40.63K$ 40.63K $ 40.63K 成交量（24H） $ 36.25K$ 36.25K $ 36.25K 完全稀释市值 $ 803.20K$ 803.20K $ 803.20K 流通量 50.59M 50.59M 50.59M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZKWASM 的当前市值为 $ 40.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 36.25K。ZKWASM 的流通量为 50.59M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 803.20K。