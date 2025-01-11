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zkUSD 价格 (ZKUSD)

USD

zkUSD (ZKUSD) 实时价格图表

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$0.01299866$0.01299866
0.00%(1D)

今天 zkUSD (ZKUSD) 的价格

今天 zkUSD (ZKUSD) 的实时价格为 0.01299866 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZKUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
zkUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.91 USD
- zkUSD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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zkUSD (ZKUSD) 价格表现 USD

今天内，zkUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，zkUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019535439
在过去60天内，zkUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007761161
在过去90天内，zkUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0019535439-15.02%
60天$ +0.0007761161+5.97%
90天$ 0--

zkUSD (ZKUSD) 价格分析

zkUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 1.037
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zkUSD (ZKUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

0.00
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什么是zkUSD (ZKUSD)

$zkUSD is a synthetic stablecoin, pegged 1:1 to the US Dollar. It is designed to act as efficient and transparent currency for betting on Goal3. The official mint/redemption gateway is the Goal3 Portal. 1 $zkUSD can always be redeemed through the portal into 1 USDC.

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zkUSD (ZKUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 zkUSD (ZKUSD) 的其他问题

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ZKUSD 兑换为当地货币

1 ZKUSD 兑换 AUD
A$0.0210578292
1 ZKUSD 兑换 GBP
0.0105289146
1 ZKUSD 兑换 EUR
0.0126087002
1 ZKUSD 兑换 USD
$0.01299866
1 ZKUSD 兑换 MYR
RM0.0583639834
1 ZKUSD 兑换 TRY
0.460152564
1 ZKUSD 兑换 JPY
¥2.0501486552
1 ZKUSD 兑换 RUB
1.3289829984
1 ZKUSD 兑换 INR
1.119834559
1 ZKUSD 兑换 IDR
Rp209.6557770998
1 ZKUSD 兑换 PHP
0.763021342
1 ZKUSD 兑换 EGP
￡E.0.6572122496
1 ZKUSD 兑换 BRL
R$0.0794218126
1 ZKUSD 兑换 CAD
C$0.0187180704
1 ZKUSD 兑换 BDT
1.5855765468
1 ZKUSD 兑换 NGN
20.1528624908
1 ZKUSD 兑换 UAH
0.5495833448
1 ZKUSD 兑换 VES
Bs0.68892898
1 ZKUSD 兑换 PKR
Rs3.6197368502
1 ZKUSD 兑换 KZT
6.859392882
1 ZKUSD 兑换 THB
฿0.4514434618
1 ZKUSD 兑换 TWD
NT$0.4298656862
1 ZKUSD 兑换 CHF
Fr0.0118287806
1 ZKUSD 兑换 HKD
HK$0.1011295748
1 ZKUSD 兑换 MAD
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