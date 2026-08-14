zkSwap Finance 今日价格

zkSwap Finance (ZF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.99%。当前 ZF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZF。

zkSwap Finance 目前市值在 $ 217,186 排名第 #-，流通供应量为 658.83M ZF。过去 24 小时内，ZF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.08972，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZF 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -11.10%。过去一天，总交易量达到 $ 6.20K。

zkSwap Finance（ZF）市场信息

市值 $ 217.19K$ 217.19K $ 217.19K 成交量（24H） $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K 完全稀释市值 $ 329.66K$ 329.66K $ 329.66K 流通量 658.83M 658.83M 658.83M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

zkSwap Finance 的当前市值为 $ 217.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.20K。ZF 的流通量为 658.83M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 329.66K。