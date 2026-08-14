zkRace 是什么？

zkRace（前身为 DeRace）既是领先的 Web3 马术竞速游戏，也是全球首个专为 GameFi 打造的前沿 zk-rollup 基础设施，并由 ZERC 提供支持。

zkRace 有何独特之处？

作为一款游戏，zkRace 汇聚了两个规模庞大、价值数十亿美元且快速增长的市场：电子游戏与马术竞速，三者通过区块链和 NFT 技术深度融合。

zkRace 的下一步发展是什么？

这项创新技术正蓄势待发，欢迎其他 GameFi 项目加入，以突破传统区块链的限制。通过使用 ZERC 支付交易费用，这一系统显著提升了 ZERC 的实用性和需求，其价值直接源于实际应用。

zkRace 可用于哪些方面？

zkRace 的核心代币 ZERC 将引领 GameFi 革命，凭借其无与伦比的实用性，为游戏本身及底层基础设施注入强大动力。

由 zkRace 开创，由 ZERC 驱动，专为 GameFi 及更广阔领域量身打造。

zkRace 的当前价格是多少？

zkRace 目前的交易价格为 ¥0.017740529674971264000，24 小时价格变动 1.66%。该实时数据反映了全球交易所汇总的实时市场交易数据。

ZERC 与全球加密货币市场相比如何？

其每日涨跌幅 1.66% 可以与更广泛的市场平均水平进行比较。如果 ZERC 的表现优于市场，则表明其市场存在强劲的买盘兴趣或其生态系统中出现了积极的发展。

zkRace 与 Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token 类代币相比表现如何？

在 Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token 类代币中，ZERC 凭借其交易量、市值以及在 -- 网络上的持续活跃度，展现出了强大的竞争力。

zkRace 目前的市值是多少？

¥2128863.56099655168000 的市值使 ZERC 位列第 4142 名，表明其相对于其他代币而言更为成熟，投资者信心也更高。

24 小时价格区间是多少？

今日价格区间为 ¥0.017287867606986891000 至 ¥0.0180875023189375662000，为追踪波动性和市场结构的交易者提供了参考。

ZERC 的交易活跃度如何？

zkRace 的 24 小时交易量为 ¥--。高交易量通常与更强劲的价格趋势和更高的市场流动性相关。

供应量如何影响 ZERC 的估值？

由于 120000000.0 枚代币正在流通，供应量有助于定义稀缺性和长期估值，尤其是在与其他采用通胀或通缩模型的代币进行比较时。