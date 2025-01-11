zkLend 价格 (ZEND)
今天 zkLend (ZEND) 的实时价格为 0.092998 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZEND 兑换 USD 的价格为实时更新。
zkLend 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 61.99K USD
- zkLend 当天价格变化为 -5.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，zkLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00558464026049168。
在过去30天内，zkLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0470748994。
在过去60天内，zkLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0352546490。
在过去90天内，zkLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02451930271286094。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00558464026049168
|-5.66%
|30天
|$ -0.0470748994
|-50.61%
|60天
|$ -0.0352546490
|-37.90%
|90天
|$ -0.02451930271286094
|-20.86%
zkLend 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
-5.66%
-15.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.
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|1 ZEND 兑换 AUD
A$0.15065676
|1 ZEND 兑换 GBP
￡0.07532838
|1 ZEND 兑换 EUR
€0.09020806
|1 ZEND 兑换 USD
$0.092998
|1 ZEND 兑换 MYR
RM0.41756102
|1 ZEND 兑换 TRY
₺3.2921292
|1 ZEND 兑换 JPY
¥14.66764456
|1 ZEND 兑换 RUB
₽9.50811552
|1 ZEND 兑换 INR
₹8.0117777
|1 ZEND 兑换 IDR
Rp1,499.96753194
|1 ZEND 兑换 PHP
₱5.4589826
|1 ZEND 兑换 EGP
￡E.4.70197888
|1 ZEND 兑换 BRL
R$0.56821778
|1 ZEND 兑换 CAD
C$0.13391712
|1 ZEND 兑换 BDT
৳11.34389604
|1 ZEND 兑换 NGN
₦144.18223924
|1 ZEND 兑换 UAH
₴3.93195544
|1 ZEND 兑换 VES
Bs4.928894
|1 ZEND 兑换 PKR
Rs25.89715306
|1 ZEND 兑换 KZT
₸49.0750446
|1 ZEND 兑换 THB
฿3.22982054
|1 ZEND 兑换 TWD
NT$3.07544386
|1 ZEND 兑换 CHF
Fr0.08462818
|1 ZEND 兑换 HKD
HK$0.72352444
|1 ZEND 兑换 MAD
.د.م0.93369992