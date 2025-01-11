zkInfra 价格 (ZKIN)
今天 zkInfra (ZKIN) 的实时价格为 0.02778605 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZKIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
zkInfra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 90.14 USD
- zkInfra 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062294129。
在过去60天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0069340532。
在过去90天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0062294129
|-22.41%
|60天
|$ +0.0069340532
|+24.96%
|90天
|$ 0
|--
zkInfra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-7.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).
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|1 ZKIN 兑换 AUD
A$0.045013401
|1 ZKIN 兑换 GBP
￡0.0225067005
|1 ZKIN 兑换 EUR
€0.0269524685
|1 ZKIN 兑换 USD
$0.02778605
|1 ZKIN 兑换 MYR
RM0.1247593645
|1 ZKIN 兑换 TRY
₺0.98362617
|1 ZKIN 兑换 JPY
¥4.382415806
|1 ZKIN 兑换 RUB
₽2.840845752
|1 ZKIN 兑换 INR
₹2.3937682075
|1 ZKIN 兑换 IDR
Rp448.1620340315
|1 ZKIN 兑换 PHP
₱1.631041135
|1 ZKIN 兑换 EGP
￡E.1.404862688
|1 ZKIN 兑换 BRL
R$0.1697727655
|1 ZKIN 兑换 CAD
C$0.040011912
|1 ZKIN 兑换 BDT
৳3.389342379
|1 ZKIN 兑换 NGN
₦43.078936199
|1 ZKIN 兑换 UAH
₴1.174794194
|1 ZKIN 兑换 VES
Bs1.47266065
|1 ZKIN 兑换 PKR
Rs7.7375813435
|1 ZKIN 兑换 KZT
₸14.662698585
|1 ZKIN 兑换 THB
฿0.9650095165
|1 ZKIN 兑换 TWD
NT$0.9188846735
|1 ZKIN 兑换 CHF
Fr0.0252853055
|1 ZKIN 兑换 HKD
HK$0.216175469
|1 ZKIN 兑换 MAD
.د.م0.278971942