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zkInfra 价格 (ZKIN)

USD

zkInfra (ZKIN) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 zkInfra (ZKIN) 的价格

今天 zkInfra (ZKIN) 的实时价格为 0.02778605 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZKIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
zkInfra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 90.14 USD
- zkInfra 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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zkInfra (ZKIN) 价格表现 USD

今天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062294129
在过去60天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0069340532
在过去90天内，zkInfra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0062294129-22.41%
60天$ +0.0069340532+24.96%
90天$ 0--

zkInfra (ZKIN) 价格分析

zkInfra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 4.74
$ 4.74$ 4.74

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-7.39%

zkInfra (ZKIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 90.14
$ 90.14$ 90.14

0.00
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什么是zkInfra (ZKIN)

Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).

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zkInfra (ZKIN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 zkInfra (ZKIN) 的其他问题

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ZKIN 兑换为当地货币

1 ZKIN 兑换 AUD
A$0.045013401
1 ZKIN 兑换 GBP
0.0225067005
1 ZKIN 兑换 EUR
0.0269524685
1 ZKIN 兑换 USD
$0.02778605
1 ZKIN 兑换 MYR
RM0.1247593645
1 ZKIN 兑换 TRY
0.98362617
1 ZKIN 兑换 JPY
¥4.382415806
1 ZKIN 兑换 RUB
2.840845752
1 ZKIN 兑换 INR
2.3937682075
1 ZKIN 兑换 IDR
Rp448.1620340315
1 ZKIN 兑换 PHP
1.631041135
1 ZKIN 兑换 EGP
￡E.1.404862688
1 ZKIN 兑换 BRL
R$0.1697727655
1 ZKIN 兑换 CAD
C$0.040011912
1 ZKIN 兑换 BDT
3.389342379
1 ZKIN 兑换 NGN
43.078936199
1 ZKIN 兑换 UAH
1.174794194
1 ZKIN 兑换 VES
Bs1.47266065
1 ZKIN 兑换 PKR
Rs7.7375813435
1 ZKIN 兑换 KZT
14.662698585
1 ZKIN 兑换 THB
฿0.9650095165
1 ZKIN 兑换 TWD
NT$0.9188846735
1 ZKIN 兑换 CHF
Fr0.0252853055
1 ZKIN 兑换 HKD
HK$0.216175469
1 ZKIN 兑换 MAD
.د.م0.278971942