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zkHive 价格 (ZKHIVE)

USD

zkHive (ZKHIVE) 实时价格图表

$0.00157752
$0.00157752$0.00157752
-2.40%(1D)

今天 zkHive (ZKHIVE) 的价格

今天 zkHive (ZKHIVE) 的实时价格为 0.00157752 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZKHIVE 兑换 USD 的价格为实时更新。
zkHive 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 625.63 USD
- zkHive 当天价格变化为 -2.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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zkHive (ZKHIVE) 价格表现 USD

今天内，zkHive 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，zkHive 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004311147
在过去60天内，zkHive 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005575152
在过去90天内，zkHive 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008936945754883508

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.40%
30天$ -0.0004311147-27.32%
60天$ -0.0005575152-35.34%
90天$ -0.0008936945754883508-36.16%

zkHive (ZKHIVE) 价格分析

zkHive 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0015594
$ 0.0015594$ 0.0015594

$ 0.0016288
$ 0.0016288$ 0.0016288

$ 0.461155
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-2.40%

-10.78%

zkHive (ZKHIVE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 625.63
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什么是zkHive (ZKHIVE)

zkHive is the first decentralized firewall in crypto by leveraging our Zero Knowledge based p2p decentralized security network.

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zkHive (ZKHIVE) 资源

官网

大家还在问：关于 zkHive (ZKHIVE) 的其他问题

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ZKHIVE 兑换为当地货币

1 ZKHIVE 兑换 AUD
A$0.0025555824
1 ZKHIVE 兑换 GBP
0.0012777912
1 ZKHIVE 兑换 EUR
0.0015301944
1 ZKHIVE 兑换 USD
$0.00157752
1 ZKHIVE 兑换 MYR
RM0.0070830648
1 ZKHIVE 兑换 TRY
0.055844208
1 ZKHIVE 兑换 JPY
¥0.2488064544
1 ZKHIVE 兑换 RUB
0.1612856448
1 ZKHIVE 兑换 INR
0.135903348
1 ZKHIVE 兑换 IDR
Rp25.4438674056
1 ZKHIVE 兑换 PHP
0.092600424
1 ZKHIVE 兑换 EGP
￡E.0.0797594112
1 ZKHIVE 兑换 BRL
R$0.0096386472
1 ZKHIVE 兑换 CAD
C$0.0022716288
1 ZKHIVE 兑换 BDT
0.1924258896
1 ZKHIVE 兑换 NGN
2.4457554576
1 ZKHIVE 兑换 UAH
0.0666975456
1 ZKHIVE 兑换 VES
Bs0.08360856
1 ZKHIVE 兑换 PKR
Rs0.4392919944
1 ZKHIVE 兑换 KZT
0.832457304
1 ZKHIVE 兑换 THB
฿0.0547872696
1 ZKHIVE 兑换 TWD
NT$0.0521685864
1 ZKHIVE 兑换 CHF
Fr0.0014355432
1 ZKHIVE 兑换 HKD
HK$0.0122731056
1 ZKHIVE 兑换 MAD
.د.م0.0158383008