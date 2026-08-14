zkCLOB 今日价格

zkCLOB (Z) 今日实时价格为 $ 0.00205193，过去 24 小时内变化了 0.87%。当前 Z 兑 USD 的汇率为 $ 0.00205193 每 Z。

zkCLOB 目前市值在 $ 92,137 排名第 #-，流通供应量为 44.90M Z。过去 24 小时内，Z 的交易价格在 $ 0.00203406（低点）和 $ 0.00211409（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.078908，而历史最低价为 $ 0.00190867。

短期表现方面，Z 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +1.44%。过去一天，总交易量达到 $ 6.27K。

zkCLOB（Z）市场信息

市值 $ 92.14K$ 92.14K $ 92.14K 成交量（24H） $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K 完全稀释市值 $ 157.21K$ 157.21K $ 157.21K 流通量 44.90M 44.90M 44.90M 总供应量 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

zkCLOB 的当前市值为 $ 92.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.27K。Z 的流通量为 44.90M，总供应量是 76618059.44962475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 157.21K。