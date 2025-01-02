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zJOE 价格 (ZJOE)

USD

zJOE (ZJOE) 实时价格图表

$0.314753
$0.314753$0.314753
+7.60%(1D)

今天 zJOE (ZJOE) 的价格

今天 zJOE (ZJOE) 的实时价格为 0.314753 USD。目前其市值为 $ 4.44M USD。ZJOE 兑换 USD 的价格为实时更新。
zJOE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.08K USD
- zJOE 当天价格变化为 +7.65%
- 其循环供应量为 14.12M USD

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zJOE (ZJOE) 价格表现 USD

今天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02236685
在过去30天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1053035118
在过去60天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1823672272
在过去90天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02236685+7.65%
30天$ -0.1053035118-33.45%
60天$ +0.1823672272+57.94%
90天$ 0--

zJOE (ZJOE) 价格分析

zJOE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.289651
$ 0.289651$ 0.289651

$ 0.320167
$ 0.320167$ 0.320167

$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411

-0.93%

+7.65%

-0.38%

zJOE (ZJOE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

$ 1.08K
$ 1.08K$ 1.08K

14.12M
14.12M 14.12M

什么是zJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

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zJOE (ZJOE) 资源

白皮书
官网

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ZJOE 兑换为当地货币

1 ZJOE 兑换 AUD
A$0.5036048
1 ZJOE 兑换 GBP
0.2518024
1 ZJOE 兑换 EUR
0.30216288
1 ZJOE 兑换 USD
$0.314753
1 ZJOE 兑换 MYR
RM1.40694591
1 ZJOE 兑换 TRY
11.11392843
1 ZJOE 兑换 JPY
¥49.37215558
1 ZJOE 兑换 RUB
35.08551691
1 ZJOE 兑换 INR
26.99321728
1 ZJOE 兑换 IDR
Rp5,076.66057959
1 ZJOE 兑换 PHP
18.23678882
1 ZJOE 兑换 EGP
￡E.15.98000981
1 ZJOE 兑换 BRL
R$1.95461613
1 ZJOE 兑换 CAD
C$0.45324432
1 ZJOE 兑换 BDT
37.6129835
1 ZJOE 兑换 NGN
486.47908927
1 ZJOE 兑换 UAH
13.25424883
1 ZJOE 兑换 VES
Bs16.052403
1 ZJOE 兑换 PKR
Rs87.7216611
1 ZJOE 兑换 KZT
165.22329229
1 ZJOE 兑换 THB
฿10.78658531
1 ZJOE 兑换 TWD
NT$10.34907864
1 ZJOE 兑换 CHF
Fr0.2832777
1 ZJOE 兑换 HKD
HK$2.44563081
1 ZJOE 兑换 MAD
.د.م3.18215283