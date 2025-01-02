zJOE 价格 (ZJOE)
今天 zJOE (ZJOE) 的实时价格为 0.314753 USD。目前其市值为 $ 4.44M USD。ZJOE 兑换 USD 的价格为实时更新。
zJOE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.08K USD
- zJOE 当天价格变化为 +7.65%
- 其循环供应量为 14.12M USD
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今天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02236685。
在过去30天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1053035118。
在过去60天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1823672272。
在过去90天内，zJOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02236685
|+7.65%
|30天
|$ -0.1053035118
|-33.45%
|60天
|$ +0.1823672272
|+57.94%
|90天
|$ 0
|--
zJOE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.93%
+7.65%
-0.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.
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|1 ZJOE 兑换 AUD
A$0.5036048
|1 ZJOE 兑换 GBP
￡0.2518024
|1 ZJOE 兑换 EUR
€0.30216288
|1 ZJOE 兑换 USD
$0.314753
|1 ZJOE 兑换 MYR
RM1.40694591
|1 ZJOE 兑换 TRY
₺11.11392843
|1 ZJOE 兑换 JPY
¥49.37215558
|1 ZJOE 兑换 RUB
₽35.08551691
|1 ZJOE 兑换 INR
₹26.99321728
|1 ZJOE 兑换 IDR
Rp5,076.66057959
|1 ZJOE 兑换 PHP
₱18.23678882
|1 ZJOE 兑换 EGP
￡E.15.98000981
|1 ZJOE 兑换 BRL
R$1.95461613
|1 ZJOE 兑换 CAD
C$0.45324432
|1 ZJOE 兑换 BDT
৳37.6129835
|1 ZJOE 兑换 NGN
₦486.47908927
|1 ZJOE 兑换 UAH
₴13.25424883
|1 ZJOE 兑换 VES
Bs16.052403
|1 ZJOE 兑换 PKR
Rs87.7216611
|1 ZJOE 兑换 KZT
₸165.22329229
|1 ZJOE 兑换 THB
฿10.78658531
|1 ZJOE 兑换 TWD
NT$10.34907864
|1 ZJOE 兑换 CHF
Fr0.2832777
|1 ZJOE 兑换 HKD
HK$2.44563081
|1 ZJOE 兑换 MAD
.د.م3.18215283