Zivoe Vault（ZVLT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 最低价 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Zivoe Vault（ZVLT）当前实时价格为 $1.042。过去 24 小时内，ZVLT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ZVLT 的历史最高价为 $ 1.046，历史最低价为 $ 1.028。

从短期表现来看，ZVLT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zivoe Vault（ZVLT）市场信息

市值 $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M 流通量 6.04M 6.04M 6.04M 总供应量 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

Zivoe Vault 的当前市值为 $ 6.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZVLT 的流通量为 6.04M，总供应量是 6042535.78464959，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.30M。