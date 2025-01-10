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Ziv4 Labs 价格 (ZIV4)

USD

Ziv4 Labs (ZIV4) 实时价格图表

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今天 Ziv4 Labs (ZIV4) 的价格

今天 Ziv4 Labs (ZIV4) 的实时价格为 0.00249993 USD。目前其市值为 $ 3.95K USD。ZIV4 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ziv4 Labs 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 87.88K USD
- Ziv4 Labs 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 1.58M USD

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Ziv4 Labs (ZIV4) 价格表现 USD

今天内，Ziv4 Labs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Ziv4 Labs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023482787
在过去60天内，Ziv4 Labs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023505156
在过去90天内，Ziv4 Labs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.044492538913023194

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0023482787-93.93%
60天$ -0.0023505156-94.02%
90天$ -0.044492538913023194-94.68%

Ziv4 Labs (ZIV4) 价格分析

Ziv4 Labs 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.166158
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Ziv4 Labs (ZIV4) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.95K
$ 3.95K$ 3.95K

$ 87.88K
$ 87.88K$ 87.88K

1.58M
1.58M 1.58M

什么是Ziv4 Labs (ZIV4)

ZIV4 Token is financial base of the Ziv4 Super App. Ziv4 Super App includes algo-trade, asset tracking, manuel trade terminals and moreover focus on News Trade.

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Ziv4 Labs (ZIV4) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ziv4 Labs (ZIV4) 的其他问题

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ZIV4 兑换为当地货币

1 ZIV4 兑换 AUD
A$0.0040248873
1 ZIV4 兑换 GBP
0.0020249433
1 ZIV4 兑换 EUR
0.0024249321
1 ZIV4 兑换 USD
$0.00249993
1 ZIV4 兑换 MYR
RM0.0112246857
1 ZIV4 兑换 TRY
0.0885225213
1 ZIV4 兑换 JPY
¥0.3948639435
1 ZIV4 兑换 RUB
0.2543678775
1 ZIV4 兑换 INR
0.21499398
1 ZIV4 兑换 IDR
Rp40.3214459679
1 ZIV4 兑换 PHP
0.1462209057
1 ZIV4 兑换 EGP
￡E.0.1263714615
1 ZIV4 兑换 BRL
R$0.0151245765
1 ZIV4 兑换 CAD
C$0.0035998992
1 ZIV4 兑换 BDT
0.3049414614
1 ZIV4 兑换 NGN
3.8758414734
1 ZIV4 兑换 UAH
0.1056970404
1 ZIV4 兑换 VES
Bs0.13249629
1 ZIV4 兑换 PKR
Rs0.6961555071
1 ZIV4 兑换 KZT
1.319213061
1 ZIV4 兑换 THB
฿0.0863725815
1 ZIV4 兑换 TWD
NT$0.0823476942
1 ZIV4 兑换 CHF
Fr0.0022749363
1 ZIV4 兑换 HKD
HK$0.0194494554
1 ZIV4 兑换 MAD
.د.م0.0250992972