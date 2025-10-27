Zirodelta（ZDLT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00197993 $ 0.00197993 $ 0.00197993 24H最低价 $ 0.00252737 $ 0.00252737 $ 0.00252737 24H最高价 24H最低价 $ 0.00197993$ 0.00197993 $ 0.00197993 24H最高价 $ 0.00252737$ 0.00252737 $ 0.00252737 历史最高 $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 最低价 $ 0.00008755$ 0.00008755 $ 0.00008755 涨跌幅（1H） +3.20% 涨跌幅（1D） +24.72% 漲跌幅（7D） +12.20% 漲跌幅（7D） +12.20%

Zirodelta（ZDLT）当前实时价格为 $0.00253246。过去 24 小时内，ZDLT 的交易价格在 $ 0.00197993 至 $ 0.00252737 之间波动，市场活跃度显著。ZDLT 的历史最高价为 $ 0.00822159，历史最低价为 $ 0.00008755。

从短期表现来看，ZDLT 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.20%，过去 24 小时内变动为 +24.72%，过去 7 天内累计变动为 +12.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zirodelta（ZDLT）市场信息

市值 $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,912,781.0663427 999,912,781.0663427 999,912,781.0663427

Zirodelta 的当前市值为 $ 2.53M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZDLT 的流通量为 999.91M，总供应量是 999912781.0663427，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.53M。