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ZipSwap 价格 (ZIP)

USD

ZipSwap (ZIP) 实时价格图表

$0.03626072
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0.00%(1D)

今天 ZipSwap (ZIP) 的价格

今天 ZipSwap (ZIP) 的实时价格为 0.03626072 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZipSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.26 USD
- ZipSwap 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ZipSwap (ZIP) 价格表现 USD

今天内，ZipSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ZipSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0047164898
在过去60天内，ZipSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010865017
在过去90天内，ZipSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0047164898-13.00%
60天$ +0.0010865017+3.00%
90天$ 0--

ZipSwap (ZIP) 价格分析

ZipSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.114206
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ZipSwap (ZIP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.26
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什么是ZipSwap (ZIP)

ZIP is the governance token for ZipSwap. ZipSwap is a more gas efficient decentralized exchange deployed to the Optimistic Ethereum blockchain based on a modified UniswapV2 codebase.

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ZipSwap (ZIP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ZipSwap (ZIP) 的其他问题

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ZIP 兑换为当地货币

1 ZIP 兑换 AUD
A$0.0587423664
1 ZIP 兑换 GBP
0.0293711832
1 ZIP 兑换 EUR
0.0351728984
1 ZIP 兑换 USD
$0.03626072
1 ZIP 兑换 MYR
RM0.1628106328
1 ZIP 兑换 TRY
1.283629488
1 ZIP 兑换 JPY
¥5.7190407584
1 ZIP 兑换 RUB
3.7072960128
1 ZIP 兑换 INR
3.123861028
1 ZIP 兑换 IDR
Rp584.8502407016
1 ZIP 兑换 PHP
2.128504264
1 ZIP 兑换 EGP
￡E.1.8333420032
1 ZIP 兑换 BRL
R$0.2215529992
1 ZIP 兑换 CAD
C$0.0522154368
1 ZIP 兑换 BDT
4.4230826256
1 ZIP 兑换 NGN
56.2178950736
1 ZIP 兑换 UAH
1.5331032416
1 ZIP 兑换 VES
Bs1.92181816
1 ZIP 兑换 PKR
Rs10.0975226984
1 ZIP 兑换 KZT
19.134781944
1 ZIP 兑换 THB
฿1.2593348056
1 ZIP 兑换 TWD
NT$1.1991420104
1 ZIP 兑换 CHF
Fr0.0329972552
1 ZIP 兑换 HKD
HK$0.2821084016
1 ZIP 兑换 MAD
.د.م0.3640576288