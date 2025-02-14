ZilPay Wallet 价格 (ZLP)
今天 ZilPay Wallet (ZLP) 的实时价格为 0.0400462 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZLP 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZilPay Wallet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.74 USD
- ZilPay Wallet 当天价格变化为 -1.65%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，ZilPay Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00067442979190109。
在过去30天内，ZilPay Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0136119957。
在过去60天内，ZilPay Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0228052176。
在过去90天内，ZilPay Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02242818723942791。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00067442979190109
|-1.65%
|30天
|$ -0.0136119957
|-33.99%
|60天
|$ -0.0228052176
|-56.94%
|90天
|$ -0.02242818723942791
|-35.89%
ZilPay Wallet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-1.65%
+3.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ZLP the official ZIlPay wallet token, ZLP is using in the advertising distribution.
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|1 ZLP 兑换 AUD
A$0.063272996
|1 ZLP 兑换 GBP
￡0.031636498
|1 ZLP 兑换 EUR
€0.03804389
|1 ZLP 兑换 USD
$0.0400462
|1 ZLP 兑换 MYR
RM0.177805128
|1 ZLP 兑换 TRY
₺1.44967244
|1 ZLP 兑换 JPY
¥6.120260746
|1 ZLP 兑换 RUB
₽3.5841349
|1 ZLP 兑换 INR
₹3.476410622
|1 ZLP 兑换 IDR
Rp656.494976928
|1 ZLP 兑换 PHP
₱2.319876366
|1 ZLP 兑换 EGP
￡E.2.027539106
|1 ZLP 兑换 BRL
R$0.230666112
|1 ZLP 兑换 CAD
C$0.056465142
|1 ZLP 兑换 BDT
৳4.839182808
|1 ZLP 兑换 NGN
₦60.1293693
|1 ZLP 兑换 UAH
₴1.673130236
|1 ZLP 兑换 VES
Bs2.4428182
|1 ZLP 兑换 PKR
Rs11.192111976
|1 ZLP 兑换 KZT
₸20.03311155
|1 ZLP 兑换 THB
฿1.348756016
|1 ZLP 兑换 TWD
NT$1.311913512
|1 ZLP 兑换 CHF
Fr0.03604158
|1 ZLP 兑换 HKD
HK$0.311559436
|1 ZLP 兑换 MAD
.د.م0.398059228