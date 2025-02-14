ZetaEarn Staked ZETA 价格 (STZETA)
今天 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的实时价格为 0.329831 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STZETA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZetaEarn Staked ZETA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.66K USD
- ZetaEarn Staked ZETA 当天价格变化为 +0.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00039967。
在过去30天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1222914728。
在过去60天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1827163801。
在过去90天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4257226851447933。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00039967
|+0.12%
|30天
|$ -0.1222914728
|-37.07%
|60天
|$ -0.1827163801
|-55.39%
|90天
|$ -0.4257226851447933
|-56.34%
ZetaEarn Staked ZETA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.89%
+0.12%
+10.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Liquid staked ZETA
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|1 STZETA 兑换 AUD
A$0.52113298
|1 STZETA 兑换 GBP
￡0.26056649
|1 STZETA 兑换 EUR
€0.31333945
|1 STZETA 兑换 USD
$0.329831
|1 STZETA 兑换 MYR
RM1.46444964
|1 STZETA 兑换 TRY
₺11.9398822
|1 STZETA 兑换 JPY
¥50.40807173
|1 STZETA 兑换 RUB
₽29.5198745
|1 STZETA 兑换 INR
₹28.63262911
|1 STZETA 兑换 IDR
Rp5,407.06470864
|1 STZETA 兑换 PHP
₱19.10710983
|1 STZETA 兑换 EGP
￡E.16.69934353
|1 STZETA 兑换 BRL
R$1.89982656
|1 STZETA 兑换 CAD
C$0.46506171
|1 STZETA 兑换 BDT
৳39.85677804
|1 STZETA 兑换 NGN
₦495.2412465
|1 STZETA 兑换 UAH
₴13.78033918
|1 STZETA 兑换 VES
Bs20.119691
|1 STZETA 兑换 PKR
Rs92.18116788
|1 STZETA 兑换 KZT
₸164.99795775
|1 STZETA 兑换 THB
฿11.10870808
|1 STZETA 兑换 TWD
NT$10.80526356
|1 STZETA 兑换 CHF
Fr0.2968479
|1 STZETA 兑换 HKD
HK$2.56608518
|1 STZETA 兑换 MAD
.د.م3.27852014