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ZetaEarn Staked ZETA 价格 (STZETA)

USD

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 实时价格图表

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今天 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的价格

今天 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的实时价格为 0.329831 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STZETA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZetaEarn Staked ZETA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.66K USD
- ZetaEarn Staked ZETA 当天价格变化为 +0.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 价格表现 USD

今天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00039967
在过去30天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1222914728
在过去60天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1827163801
在过去90天内，ZetaEarn Staked ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4257226851447933

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00039967+0.12%
30天$ -0.1222914728-37.07%
60天$ -0.1827163801-55.39%
90天$ -0.4257226851447933-56.34%

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 价格分析

ZetaEarn Staked ZETA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 2.76
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+0.89%

+0.12%

+10.53%

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 10.66K
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什么是ZetaEarn Staked ZETA (STZETA)

Liquid staked ZETA

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ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的其他问题

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STZETA 兑换为当地货币

1 STZETA 兑换 AUD
A$0.52113298
1 STZETA 兑换 GBP
0.26056649
1 STZETA 兑换 EUR
0.31333945
1 STZETA 兑换 USD
$0.329831
1 STZETA 兑换 MYR
RM1.46444964
1 STZETA 兑换 TRY
11.9398822
1 STZETA 兑换 JPY
¥50.40807173
1 STZETA 兑换 RUB
29.5198745
1 STZETA 兑换 INR
28.63262911
1 STZETA 兑换 IDR
Rp5,407.06470864
1 STZETA 兑换 PHP
19.10710983
1 STZETA 兑换 EGP
￡E.16.69934353
1 STZETA 兑换 BRL
R$1.89982656
1 STZETA 兑换 CAD
C$0.46506171
1 STZETA 兑换 BDT
39.85677804
1 STZETA 兑换 NGN
495.2412465
1 STZETA 兑换 UAH
13.78033918
1 STZETA 兑换 VES
Bs20.119691
1 STZETA 兑换 PKR
Rs92.18116788
1 STZETA 兑换 KZT
164.99795775
1 STZETA 兑换 THB
฿11.10870808
1 STZETA 兑换 TWD
NT$10.80526356
1 STZETA 兑换 CHF
Fr0.2968479
1 STZETA 兑换 HKD
HK$2.56608518
1 STZETA 兑换 MAD
.د.م3.27852014