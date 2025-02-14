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Zetacoin 价格 (ZET)

USD

Zetacoin (ZET) 实时价格图表

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+0.90%(1D)

今天 Zetacoin (ZET) 的价格

今天 Zetacoin (ZET) 的实时价格为 0.0029149 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zetacoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.07 USD
- Zetacoin 当天价格变化为 +0.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Zetacoin (ZET) 价格表现 USD

今天内，Zetacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Zetacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008742347
在过去60天内，Zetacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012492110
在过去90天内，Zetacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009545940885347184

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.99%
30天$ -0.0008742347-29.99%
60天$ -0.0012492110-42.85%
90天$ -0.0009545940885347184-24.66%

Zetacoin (ZET) 价格分析

Zetacoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00288636
$ 0.00288636$ 0.00288636

$ 0.00290996
$ 0.00290996$ 0.00290996

$ 0.595619
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+0.58%

+0.99%

-25.28%

Zetacoin (ZET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 21.07
$ 21.07$ 21.07

0.00
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什么是Zetacoin (ZET)

Zetacoin is a SHA256 based cryptocurrency, which is the same hashing algorithm used in the original cryptocurrency, Bitcoin. It features high speed transaction time and difficulty adjustment with a yearly inflationary rate of 1 million coins. It is hoped that the inflationary coins would keep the Zetacoin network strong instead of depending on paying miners via transaction fees.

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Zetacoin (ZET) 资源

官网

大家还在问：关于 Zetacoin (ZET) 的其他问题

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ZET 兑换为当地货币

1 ZET 兑换 AUD
A$0.004605542
1 ZET 兑换 GBP
0.002302771
1 ZET 兑换 EUR
0.002769155
1 ZET 兑换 USD
$0.0029149
1 ZET 兑换 MYR
RM0.012942156
1 ZET 兑换 TRY
0.10551938
1 ZET 兑换 JPY
¥0.445484167
1 ZET 兑换 RUB
0.26088355
1 ZET 兑换 INR
0.253042469
1 ZET 兑换 IDR
Rp47.785238256
1 ZET 兑换 PHP
0.168860157
1 ZET 兑换 EGP
￡E.0.147581387
1 ZET 兑换 BRL
R$0.016789824
1 ZET 兑换 CAD
C$0.004110009
1 ZET 兑换 BDT
0.352236516
1 ZET 兑换 NGN
4.37672235
1 ZET 兑换 UAH
0.121784522
1 ZET 兑换 VES
Bs0.1778089
1 ZET 兑换 PKR
Rs0.814656252
1 ZET 兑换 KZT
1.458178725
1 ZET 兑换 THB
฿0.098173832
1 ZET 兑换 TWD
NT$0.095492124
1 ZET 兑换 CHF
Fr0.00262341
1 ZET 兑换 HKD
HK$0.022677922
1 ZET 兑换 MAD
.د.م0.028974106