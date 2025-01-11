Zephyr Protocol Stable Dollar 价格 (ZSD)
今天 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的实时价格为 0.972329 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zephyr Protocol Stable Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 716.83 USD
- Zephyr Protocol Stable Dollar 当天价格变化为 +1.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01785882。
在过去30天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0432748634。
在过去60天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0682519535。
在过去90天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.029317889767932。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01785882
|+1.87%
|30天
|$ -0.0432748634
|-4.45%
|60天
|$ -0.0682519535
|-7.01%
|90天
|$ -0.029317889767932
|-2.92%
Zephyr Protocol Stable Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.61%
+1.87%
+2.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.
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|1 ZSD 兑换 AUD
A$1.57517298
|1 ZSD 兑换 GBP
￡0.78758649
|1 ZSD 兑换 EUR
€0.94315913
|1 ZSD 兑换 USD
$0.972329
|1 ZSD 兑换 MYR
RM4.36575721
|1 ZSD 兑换 TRY
₺34.4204466
|1 ZSD 兑换 JPY
¥153.35572988
|1 ZSD 兑换 RUB
₽99.41091696
|1 ZSD 兑换 INR
₹83.76614335
|1 ZSD 兑换 IDR
Rp15,682.72361087
|1 ZSD 兑换 PHP
₱57.0757123
|1 ZSD 兑换 EGP
￡E.49.16095424
|1 ZSD 兑换 BRL
R$5.94093019
|1 ZSD 兑换 CAD
C$1.40015376
|1 ZSD 兑换 BDT
৳118.60469142
|1 ZSD 兑换 NGN
₦1,507.47943502
|1 ZSD 兑换 UAH
₴41.11007012
|1 ZSD 兑换 VES
Bs51.533437
|1 ZSD 兑换 PKR
Rs270.76445663
|1 ZSD 兑换 KZT
₸513.0980133
|1 ZSD 兑换 THB
฿33.76898617
|1 ZSD 兑换 TWD
NT$32.15492003
|1 ZSD 兑换 CHF
Fr0.88481939
|1 ZSD 兑换 HKD
HK$7.56471962
|1 ZSD 兑换 MAD
.د.م9.76218316