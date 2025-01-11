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Zephyr Protocol Stable Dollar 价格 (ZSD)

USD

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 实时价格图表

$0.972329
$0.972329$0.972329
+1.80%(1D)

今天 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的价格

今天 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的实时价格为 0.972329 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zephyr Protocol Stable Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 716.83 USD
- Zephyr Protocol Stable Dollar 当天价格变化为 +1.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 价格表现 USD

今天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01785882
在过去30天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0432748634
在过去60天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0682519535
在过去90天内，Zephyr Protocol Stable Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.029317889767932

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01785882+1.87%
30天$ -0.0432748634-4.45%
60天$ -0.0682519535-7.01%
90天$ -0.029317889767932-2.92%

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 价格分析

Zephyr Protocol Stable Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.944773
$ 0.944773$ 0.944773

$ 0.985047
$ 0.985047$ 0.985047

$ 863.93
$ 863.93$ 863.93

-0.61%

+1.87%

+2.52%

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 716.83
$ 716.83$ 716.83

0.00
0.00 0.00

什么是Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.

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Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) 的其他问题

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ZSD 兑换为当地货币

1 ZSD 兑换 AUD
A$1.57517298
1 ZSD 兑换 GBP
0.78758649
1 ZSD 兑换 EUR
0.94315913
1 ZSD 兑换 USD
$0.972329
1 ZSD 兑换 MYR
RM4.36575721
1 ZSD 兑换 TRY
34.4204466
1 ZSD 兑换 JPY
¥153.35572988
1 ZSD 兑换 RUB
99.41091696
1 ZSD 兑换 INR
83.76614335
1 ZSD 兑换 IDR
Rp15,682.72361087
1 ZSD 兑换 PHP
57.0757123
1 ZSD 兑换 EGP
￡E.49.16095424
1 ZSD 兑换 BRL
R$5.94093019
1 ZSD 兑换 CAD
C$1.40015376
1 ZSD 兑换 BDT
118.60469142
1 ZSD 兑换 NGN
1,507.47943502
1 ZSD 兑换 UAH
41.11007012
1 ZSD 兑换 VES
Bs51.533437
1 ZSD 兑换 PKR
Rs270.76445663
1 ZSD 兑换 KZT
513.0980133
1 ZSD 兑换 THB
฿33.76898617
1 ZSD 兑换 TWD
NT$32.15492003
1 ZSD 兑换 CHF
Fr0.88481939
1 ZSD 兑换 HKD
HK$7.56471962
1 ZSD 兑换 MAD
.د.م9.76218316