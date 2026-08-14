zenZEC 今日价格

zenZEC (ZENZEC) 今日实时价格为 $ 268.79，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ZENZEC 兑 USD 的汇率为 $ 268.79 每 ZENZEC。

zenZEC 目前市值在 $ 132,919 排名第 #-，流通供应量为 494.51 ZENZEC。过去 24 小时内，ZENZEC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 733.1，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZENZEC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 7.34。

zenZEC（ZENZEC）市场信息

市值 $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K 成交量（24H） $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 完全稀释市值 $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K 流通量 494.51 494.51 494.51 总供应量 494.51437135 494.51437135 494.51437135

zenZEC 的当前市值为 $ 132.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.34。ZENZEC 的流通量为 494.51，总供应量是 494.51437135，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.92K。