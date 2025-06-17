ZENY 价格 (ZENY)
今天 ZENY (ZENY) 的实时价格为 0.137604 USD。目前其市值为 $ 365.49K USD。ZENY 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZENY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ZENY 当天价格变化为 +0.49%
- 其循环供应量为 2.66M USD
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今天内，ZENY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006695。
在过去30天内，ZENY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，ZENY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ZENY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0006695
|+0.49%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ZENY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+0.49%
-5.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
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|1 ZENY 兑换 VND
₫3,621.04926
|1 ZENY 兑换 AUD
A$0.20915808
|1 ZENY 兑换 GBP
￡0.10045092
|1 ZENY 兑换 EUR
€0.11833944
|1 ZENY 兑换 USD
$0.137604
|1 ZENY 兑换 MYR
RM0.58344096
|1 ZENY 兑换 TRY
₺5.42022156
|1 ZENY 兑换 JPY
¥19.883778
|1 ZENY 兑换 RUB
₽10.7881536
|1 ZENY 兑换 INR
₹11.868345
|1 ZENY 兑换 IDR
Rp2,255.80291776
|1 ZENY 兑换 KRW
₩187.726257
|1 ZENY 兑换 PHP
₱7.81453116
|1 ZENY 兑换 EGP
￡E.6.9008406
|1 ZENY 兑换 BRL
R$0.75544596
|1 ZENY 兑换 CAD
C$0.1857654
|1 ZENY 兑换 BDT
৳16.82071296
|1 ZENY 兑换 NGN
₦212.67936636
|1 ZENY 兑换 UAH
₴5.71469412
|1 ZENY 兑换 VES
Bs14.035608
|1 ZENY 兑换 PKR
Rs38.9694528
|1 ZENY 兑换 KZT
₸70.5289302
|1 ZENY 兑换 THB
฿4.47075396
|1 ZENY 兑换 TWD
NT$4.06207008
|1 ZENY 兑换 AED
د.إ0.50500668
|1 ZENY 兑换 CHF
Fr0.11145924
|1 ZENY 兑换 HKD
HK$1.07881536
|1 ZENY 兑换 MAD
.د.م1.2521964
|1 ZENY 兑换 MXN
$2.60484372