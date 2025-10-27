Zentra（ZNTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001854 $ 0.00001854 $ 0.00001854 24H最低价 $ 0.00002074 $ 0.00002074 $ 0.00002074 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001854$ 0.00001854 $ 0.00001854 24H最高价 $ 0.00002074$ 0.00002074 $ 0.00002074 历史最高 $ 0.00036058$ 0.00036058 $ 0.00036058 最低价 $ 0.00001709$ 0.00001709 $ 0.00001709 涨跌幅（1H） -1.74% 涨跌幅（1D） +1.76% 漲跌幅（7D） +7.27% 漲跌幅（7D） +7.27%

Zentra（ZNTR）当前实时价格为 $0.00001968。过去 24 小时内，ZNTR 的交易价格在 $ 0.00001854 至 $ 0.00002074 之间波动，市场活跃度显著。ZNTR 的历史最高价为 $ 0.00036058，历史最低价为 $ 0.00001709。

从短期表现来看，ZNTR 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.74%，过去 24 小时内变动为 +1.76%，过去 7 天内累计变动为 +7.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zentra（ZNTR）市场信息

市值 $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Zentra 的当前市值为 $ 19.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZNTR 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.68K。