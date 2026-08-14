Zenrock 今日价格

Zenrock (ROCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 ROCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROCK。

Zenrock 目前市值在 $ 12,541.48 排名第 #-，流通供应量为 390.49M ROCK。过去 24 小时内，ROCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.108985，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROCK 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.03%。过去一天，总交易量达到 --。

Zenrock（ROCK）市场信息

市值 $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K 流通量 390.49M 390.49M 390.49M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Zenrock 的当前市值为 $ 12.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROCK 的流通量为 390.49M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.12K。