Zenon 价格 (ZNN)
今天 Zenon (ZNN) 的实时价格为 0.965618 USD。目前其市值为 $ 11.55M USD。ZNN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zenon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 111.53 USD
- Zenon 当天价格变化为 +4.12%
- 其循环供应量为 11.93M USD
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今天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03824646。
在过去30天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1724023067。
在过去60天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3267606893。
在过去90天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007239584524473。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03824646
|+4.12%
|30天
|$ -0.1724023067
|-17.85%
|60天
|$ +0.3267606893
|+33.84%
|90天
|$ -0.0007239584524473
|-0.07%
Zenon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.36%
+4.12%
+3.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ZNN 兑换 AUD
A$1.5449888
|1 ZNN 兑换 GBP
￡0.7724944
|1 ZNN 兑换 EUR
€0.92699328
|1 ZNN 兑换 USD
$0.965618
|1 ZNN 兑换 MYR
RM4.31631246
|1 ZNN 兑换 TRY
₺34.09597158
|1 ZNN 兑换 JPY
¥151.46683948
|1 ZNN 兑换 RUB
₽107.63743846
|1 ZNN 兑换 INR
₹82.81139968
|1 ZNN 兑换 IDR
Rp15,574.48169054
|1 ZNN 兑换 PHP
₱55.94790692
|1 ZNN 兑换 EGP
￡E.49.02442586
|1 ZNN 兑换 BRL
R$5.99648778
|1 ZNN 兑换 CAD
C$1.39048992
|1 ZNN 兑换 BDT
৳115.391351
|1 ZNN 兑换 NGN
₦1,492.44952462
|1 ZNN 兑换 UAH
₴40.66217398
|1 ZNN 兑换 VES
Bs49.246518
|1 ZNN 兑换 PKR
Rs269.1177366
|1 ZNN 兑换 KZT
₸506.88185674
|1 ZNN 兑换 THB
฿33.09172886
|1 ZNN 兑换 TWD
NT$31.74951984
|1 ZNN 兑换 CHF
Fr0.8690562
|1 ZNN 兑换 HKD
HK$7.50285186
|1 ZNN 兑换 MAD
.د.م9.76239798