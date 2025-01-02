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Zenon 价格 (ZNN)

USD

Zenon (ZNN) 实时价格图表

$0.965618
$0.965618$0.965618
+4.10%(1D)

今天 Zenon (ZNN) 的价格

今天 Zenon (ZNN) 的实时价格为 0.965618 USD。目前其市值为 $ 11.55M USD。ZNN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zenon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 111.53 USD
- Zenon 当天价格变化为 +4.12%
- 其循环供应量为 11.93M USD

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Zenon (ZNN) 价格表现 USD

今天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03824646
在过去30天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1724023067
在过去60天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3267606893
在过去90天内，Zenon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007239584524473

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03824646+4.12%
30天$ -0.1724023067-17.85%
60天$ +0.3267606893+33.84%
90天$ -0.0007239584524473-0.07%

Zenon (ZNN) 价格分析

Zenon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.92379
$ 0.92379$ 0.92379

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 5.53
$ 5.53$ 5.53

-0.36%

+4.12%

+3.40%

Zenon (ZNN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.55M
$ 11.55M$ 11.55M

$ 111.53
$ 111.53$ 111.53

11.93M
11.93M 11.93M

什么是Zenon (ZNN)

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Zenon (ZNN) 资源

官网

大家还在问：关于 Zenon (ZNN) 的其他问题

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ZNN 兑换为当地货币

1 ZNN 兑换 AUD
A$1.5449888
1 ZNN 兑换 GBP
0.7724944
1 ZNN 兑换 EUR
0.92699328
1 ZNN 兑换 USD
$0.965618
1 ZNN 兑换 MYR
RM4.31631246
1 ZNN 兑换 TRY
34.09597158
1 ZNN 兑换 JPY
¥151.46683948
1 ZNN 兑换 RUB
107.63743846
1 ZNN 兑换 INR
82.81139968
1 ZNN 兑换 IDR
Rp15,574.48169054
1 ZNN 兑换 PHP
55.94790692
1 ZNN 兑换 EGP
￡E.49.02442586
1 ZNN 兑换 BRL
R$5.99648778
1 ZNN 兑换 CAD
C$1.39048992
1 ZNN 兑换 BDT
115.391351
1 ZNN 兑换 NGN
1,492.44952462
1 ZNN 兑换 UAH
40.66217398
1 ZNN 兑换 VES
Bs49.246518
1 ZNN 兑换 PKR
Rs269.1177366
1 ZNN 兑换 KZT
506.88185674
1 ZNN 兑换 THB
฿33.09172886
1 ZNN 兑换 TWD
NT$31.74951984
1 ZNN 兑换 CHF
Fr0.8690562
1 ZNN 兑换 HKD
HK$7.50285186
1 ZNN 兑换 MAD
.د.م9.76239798