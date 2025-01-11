ZENIQ 图标

ZENIQ 价格 (ZENIQ)

USD

ZENIQ (ZENIQ) 实时价格图表

$0.00650055
$0.00650055$0.00650055
-3.90%(1D)

今天 ZENIQ (ZENIQ) 的价格

今天 ZENIQ (ZENIQ) 的实时价格为 0.0064978 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZENIQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZENIQ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.72K USD
- ZENIQ 当天价格变化为 -4.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ZENIQ兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ZENIQ 价格信息的首选平台。

ZENIQ (ZENIQ) 价格表现 USD

今天内，ZENIQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000271306680655188
在过去30天内，ZENIQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008326878
在过去60天内，ZENIQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000414306
在过去90天内，ZENIQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004672199927483725

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000271306680655188-4.00%
30天$ -0.0008326878-12.81%
60天$ +0.0000414306+0.64%
90天$ -0.0004672199927483725-6.70%

ZENIQ (ZENIQ) 价格分析

ZENIQ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00639831
$ 0.00639831$ 0.00639831

$ 0.00751902
$ 0.00751902$ 0.00751902

$ 0.194092
$ 0.194092$ 0.194092

-0.21%

-4.00%

-5.49%

ZENIQ (ZENIQ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.72K
$ 12.72K$ 12.72K

0.00
0.00 0.00

什么是ZENIQ (ZENIQ)

ZENIQ provides its customers with comprehensive blockchain solutions, built with robust safety standards and a unique digital system for transactions that flows seamlessly with the current financial system.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ZENIQ (ZENIQ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ZENIQ (ZENIQ) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZENIQ 兑换为当地货币

1 ZENIQ 兑换 AUD
A$0.010526436
1 ZENIQ 兑换 GBP
0.005263218
1 ZENIQ 兑换 EUR
0.006302866
1 ZENIQ 兑换 USD
$0.0064978
1 ZENIQ 兑换 MYR
RM0.029175122
1 ZENIQ 兑换 TRY
0.23002212
1 ZENIQ 兑换 JPY
¥1.024833016
1 ZENIQ 兑换 RUB
0.664335072
1 ZENIQ 兑换 INR
0.55978547
1 ZENIQ 兑换 IDR
Rp106.521294432
1 ZENIQ 兑换 PHP
0.381355882
1 ZENIQ 兑换 EGP
￡E.0.32846379
1 ZENIQ 兑换 BRL
R$0.039701558
1 ZENIQ 兑换 CAD
C$0.009356832
1 ZENIQ 兑换 BDT
0.792601644
1 ZENIQ 兑换 NGN
10.074059164
1 ZENIQ 兑换 UAH
0.274726984
1 ZENIQ 兑换 VES
Bs0.3443834
1 ZENIQ 兑换 PKR
Rs1.809442366
1 ZENIQ 兑换 KZT
3.42888906
1 ZENIQ 兑换 THB
฿0.225733572
1 ZENIQ 兑换 TWD
NT$0.214882246
1 ZENIQ 兑换 CHF
Fr0.005912998
1 ZENIQ 兑换 HKD
HK$0.050552884
1 ZENIQ 兑换 MAD
.د.م0.065237912