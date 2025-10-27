Zencore AI（ZCORE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00551431 $ 0.00551431 $ 0.00551431 24H最低价 $ 0.00574673 $ 0.00574673 $ 0.00574673 24H最高价 24H最低价 $ 0.00551431$ 0.00551431 $ 0.00551431 24H最高价 $ 0.00574673$ 0.00574673 $ 0.00574673 历史最高 $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 最低价 $ 0.0053254$ 0.0053254 $ 0.0053254 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.25% 漲跌幅（7D） +2.74% 漲跌幅（7D） +2.74%

Zencore AI（ZCORE）当前实时价格为 $0.005702。过去 24 小时内，ZCORE 的交易价格在 $ 0.00551431 至 $ 0.00574673 之间波动，市场活跃度显著。ZCORE 的历史最高价为 $ 0.109964，历史最低价为 $ 0.0053254。

从短期表现来看，ZCORE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.25%，过去 7 天内累计变动为 +2.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zencore AI（ZCORE）市场信息

市值 $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Zencore AI 的当前市值为 $ 5.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZCORE 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.70K。