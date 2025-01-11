Zenc Coin 价格 (ZENC)
今天 Zenc Coin (ZENC) 的实时价格为 0.0018279 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZENC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zenc Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.29K USD
- Zenc Coin 当天价格变化为 -0.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Zenc Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Zenc Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000015571。
在过去60天内，Zenc Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000039202。
在过去90天内，Zenc Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000007384031463726。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.01%
|30天
|$ -0.0000015571
|-0.08%
|60天
|$ -0.0000039202
|-0.21%
|90天
|$ +0.0000007384031463726
|+0.04%
Zenc Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.23%
-0.01%
+0.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The ZENC Coin Developers devised solutions to these issues. ZENC Coin ensures excellent privacy and security for all transactions by utilizing the Zero Coin protocol, which allows for lightning-fast transactions with cheap transaction fees of less than 0.001$ anywhere globally. It employs the proof-of-stake script method to secure the block chain network and earns a 30 percent APR on coin held. Proof of Stake Mining, payment gateways for internet enterprises, and multiplatform wallets for local merchants are other names. It develops highly sought-after crypto currency platforms on which ZENC Coin can be used.
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|1 ZENC 兑换 AUD
A$0.002961198
|1 ZENC 兑换 GBP
￡0.001480599
|1 ZENC 兑换 EUR
€0.001773063
|1 ZENC 兑换 USD
$0.0018279
|1 ZENC 兑换 MYR
RM0.008207271
|1 ZENC 兑换 TRY
₺0.06470766
|1 ZENC 兑换 JPY
¥0.288296388
|1 ZENC 兑换 RUB
₽0.186884496
|1 ZENC 兑换 INR
₹0.157473585
|1 ZENC 兑换 IDR
Rp29.965568976
|1 ZENC 兑换 PHP
₱0.107279451
|1 ZENC 兑换 EGP
￡E.0.092400345
|1 ZENC 兑换 BRL
R$0.011168469
|1 ZENC 兑换 CAD
C$0.002632176
|1 ZENC 兑换 BDT
৳0.222967242
|1 ZENC 兑换 NGN
₦2.833939602
|1 ZENC 兑换 UAH
₴0.077283612
|1 ZENC 兑换 VES
Bs0.0968787
|1 ZENC 兑换 PKR
Rs0.509015313
|1 ZENC 兑换 KZT
₸0.96458283
|1 ZENC 兑换 THB
฿0.063501246
|1 ZENC 兑换 TWD
NT$0.060448653
|1 ZENC 兑换 CHF
Fr0.001663389
|1 ZENC 兑换 HKD
HK$0.014221062
|1 ZENC 兑换 MAD
.د.م0.018352116