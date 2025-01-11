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Zedxion USDZ 价格 (USDZ)

USD

Zedxion USDZ (USDZ) 实时价格图表

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今天 Zedxion USDZ (USDZ) 的价格

今天 Zedxion USDZ (USDZ) 的实时价格为 0.999875 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zedxion USDZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 363.80K USD
- Zedxion USDZ 当天价格变化为 +0.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Zedxion USDZ (USDZ) 价格表现 USD

今天内，Zedxion USDZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00066788
在过去30天内，Zedxion USDZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000308961
在过去60天内，Zedxion USDZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002886639
在过去90天内，Zedxion USDZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012074996644175

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00066788+0.07%
30天$ +0.0000308961+0.00%
60天$ -0.0002886639-0.02%
90天$ +0.0012074996644175+0.12%

Zedxion USDZ (USDZ) 价格分析

Zedxion USDZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.989937
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$ 1.004
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$ 2.75
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-0.18%

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Zedxion USDZ (USDZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 363.80K
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什么是Zedxion USDZ (USDZ)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token.

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Zedxion USDZ (USDZ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Zedxion USDZ (USDZ) 的其他问题

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USDZ 兑换为当地货币

1 USDZ 兑换 AUD
A$1.6197975
1 USDZ 兑换 GBP
0.80989875
1 USDZ 兑换 EUR
0.96987875
1 USDZ 兑换 USD
$0.999875
1 USDZ 兑换 MYR
RM4.48943875
1 USDZ 兑换 TRY
35.395575
1 USDZ 兑换 JPY
¥157.700285
1 USDZ 兑换 RUB
102.22722
1 USDZ 兑换 INR
86.13923125
1 USDZ 兑换 IDR
Rp16,391.39082
1 USDZ 兑换 PHP
58.68266375
1 USDZ 兑换 EGP
￡E.50.54368125
1 USDZ 兑换 BRL
R$6.10923625
1 USDZ 兑换 CAD
C$1.43982
1 USDZ 兑换 BDT
121.9647525
1 USDZ 兑换 NGN
1,550.1862025
1 USDZ 兑换 UAH
42.274715
1 USDZ 兑换 VES
Bs52.993375
1 USDZ 兑换 PKR
Rs278.43519125
1 USDZ 兑换 KZT
527.6340375
1 USDZ 兑换 THB
฿34.7356575
1 USDZ 兑换 TWD
NT$33.06586625
1 USDZ 兑换 CHF
Fr0.90988625
1 USDZ 兑换 HKD
HK$7.7790275
1 USDZ 兑换 MAD
.د.م10.038745