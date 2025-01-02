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Zedxion 价格 (ZEDXION)

USD

Zedxion (ZEDXION) 实时价格图表

$0.398088
$0.398088$0.398088
+2.30%(1D)

今天 Zedxion (ZEDXION) 的价格

今天 Zedxion (ZEDXION) 的实时价格为 0.398297 USD。目前其市值为 $ 48.69M USD。ZEDXION 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zedxion 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 927.07K USD
- Zedxion 当天价格变化为 +2.41%
- 其循环供应量为 122.32M USD

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Zedxion (ZEDXION) 价格表现 USD

今天内，Zedxion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00937644
在过去30天内，Zedxion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0330140815
在过去60天内，Zedxion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1904032520
在过去90天内，Zedxion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.14249068923336227

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00937644+2.41%
30天$ +0.0330140815+8.29%
60天$ +0.1904032520+47.80%
90天$ +0.14249068923336227+55.70%

Zedxion (ZEDXION) 价格分析

Zedxion 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.387924
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$ 0.401148
$ 0.401148$ 0.401148

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

-0.57%

+2.41%

+2.78%

Zedxion (ZEDXION) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 48.69M
$ 48.69M$ 48.69M

$ 927.07K
$ 927.07K$ 927.07K

122.32M
122.32M 122.32M

什么是Zedxion (ZEDXION)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."

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Zedxion (ZEDXION) 资源

官网

大家还在问：关于 Zedxion (ZEDXION) 的其他问题

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ZEDXION 兑换为当地货币

1 ZEDXION 兑换 AUD
A$0.6372752
1 ZEDXION 兑换 GBP
0.3186376
1 ZEDXION 兑换 EUR
0.38236512
1 ZEDXION 兑换 USD
$0.398297
1 ZEDXION 兑换 MYR
RM1.78038759
1 ZEDXION 兑换 TRY
14.06386707
1 ZEDXION 兑换 JPY
¥62.47686742
1 ZEDXION 兑换 RUB
44.39816659
1 ZEDXION 兑换 INR
34.15795072
1 ZEDXION 兑换 IDR
Rp6,424.14426191
1 ZEDXION 兑换 PHP
23.07732818
1 ZEDXION 兑换 EGP
￡E.20.22153869
1 ZEDXION 兑换 BRL
R$2.47342437
1 ZEDXION 兑换 CAD
C$0.57354768
1 ZEDXION 兑换 BDT
47.5964915
1 ZEDXION 兑换 NGN
615.60386023
1 ZEDXION 兑换 UAH
16.77228667
1 ZEDXION 兑换 VES
Bs20.313147
1 ZEDXION 兑换 PKR
Rs111.0053739
1 ZEDXION 兑换 KZT
209.07804421
1 ZEDXION 兑换 THB
฿13.64963819
1 ZEDXION 兑换 TWD
NT$13.09600536
1 ZEDXION 兑换 CHF
Fr0.3584673
1 ZEDXION 兑换 HKD
HK$3.09476769
1 ZEDXION 兑换 MAD
.د.م4.02678267