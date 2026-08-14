ZAYA AI 今日价格

ZAYA AI (ZAI) 今日实时价格为 $ 0.00107608，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 ZAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00107608 每 ZAI。

ZAYA AI 目前市值在 $ 43,141 排名第 #-，流通供应量为 40.09M ZAI。过去 24 小时内，ZAI 的交易价格在 $ 0.00107489（低点）和 $ 0.00107618（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.396838，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.12%。过去一天，总交易量达到 $ 54.85。

ZAYA AI（ZAI）市场信息

市值 $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K 成交量（24H） $ 54.85$ 54.85 $ 54.85 完全稀释市值 $ 107.61K$ 107.61K $ 107.61K 流通量 40.09M 40.09M 40.09M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ZAYA AI 的当前市值为 $ 43.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.85。ZAI 的流通量为 40.09M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 107.61K。