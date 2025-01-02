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ZARP Stablecoin 价格 (ZARP)

USD

ZARP Stablecoin (ZARP) 实时价格图表

$0.053068
$0.053068$0.053068
+0.10%(1D)

今天 ZARP Stablecoin (ZARP) 的价格

今天 ZARP Stablecoin (ZARP) 的实时价格为 0.053068 USD。目前其市值为 $ 3.27M USD。ZARP 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZARP Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.56K USD
- ZARP Stablecoin 当天价格变化为 +0.19%
- 其循环供应量为 61.53M USD

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ZARP Stablecoin (ZARP) 价格表现 USD

今天内，ZARP Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ZARP Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018422184
在过去60天内，ZARP Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0033282392
在过去90天内，ZARP Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00262514845857446

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.19%
30天$ -0.0018422184-3.47%
60天$ +0.0033282392+6.27%
90天$ -0.00262514845857446-4.71%

ZARP Stablecoin (ZARP) 价格分析

ZARP Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.052717
$ 0.052717$ 0.052717

$ 0.053875
$ 0.053875$ 0.053875

$ 0.058997
$ 0.058997$ 0.058997

-0.23%

+0.19%

+1.42%

ZARP Stablecoin (ZARP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

61.53M
61.53M 61.53M

什么是ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

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ZARP Stablecoin (ZARP) 资源

官网

大家还在问：关于 ZARP Stablecoin (ZARP) 的其他问题

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ZARP 兑换为当地货币

1 ZARP 兑换 AUD
A$0.0849088
1 ZARP 兑换 GBP
0.0424544
1 ZARP 兑换 EUR
0.05094528
1 ZARP 兑换 USD
$0.053068
1 ZARP 兑换 MYR
RM0.23721396
1 ZARP 兑换 TRY
1.87383108
1 ZARP 兑换 JPY
¥8.32424648
1 ZARP 兑换 RUB
5.91548996
1 ZARP 兑换 INR
4.55111168
1 ZARP 兑换 IDR
Rp855.93536404
1 ZARP 兑换 PHP
3.07475992
1 ZARP 兑换 EGP
￡E.2.69426236
1 ZARP 兑换 BRL
R$0.32955228
1 ZARP 兑换 CAD
C$0.07641792
1 ZARP 兑换 BDT
6.341626
1 ZARP 兑换 NGN
82.02137012
1 ZARP 兑换 UAH
2.23469348
1 ZARP 兑换 VES
Bs2.706468
1 ZARP 兑换 PKR
Rs14.7900516
1 ZARP 兑换 KZT
27.85698524
1 ZARP 兑换 THB
฿1.81864036
1 ZARP 兑换 TWD
NT$1.74487584
1 ZARP 兑换 CHF
Fr0.0477612
1 ZARP 兑换 HKD
HK$0.41233836
1 ZARP 兑换 MAD
.د.م0.53651748