ZARO Coin（ZARO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00099609 24H最高价 $ 0.00105532 历史最高 $ 0.00144053 最低价 $ 0.00025487 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） +4.94% 漲跌幅（7D） +7.25%

ZARO Coin（ZARO）当前实时价格为 $0.00105419。过去 24 小时内，ZARO 的交易价格在 $ 0.00099609 至 $ 0.00105532 之间波动，市场活跃度显著。ZARO 的历史最高价为 $ 0.00144053，历史最低价为 $ 0.00025487。

从短期表现来看，ZARO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +4.94%，过去 7 天内累计变动为 +7.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZARO Coin（ZARO）市场信息

市值 $ 743.74K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.06M 流通量 704.87M 总供应量 1,000,000,000.0

ZARO Coin 的当前市值为 $ 743.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZARO 的流通量为 704.87M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.06M。