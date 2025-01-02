ZARA AI 价格 (ZARA)
今天 ZARA AI (ZARA) 的实时价格为 0.01644159 USD。目前其市值为 $ 10.30M USD。ZARA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZARA AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.98M USD
- ZARA AI 当天价格变化为 +72.75%
- 其循环供应量为 625.62M USD
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今天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00692383。
在过去30天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00692383
|+72.75%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ZARA AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.20%
+72.75%
+328.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.
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|1 ZARA 兑换 AUD
A$0.026306544
|1 ZARA 兑换 GBP
￡0.013153272
|1 ZARA 兑换 EUR
€0.0157839264
|1 ZARA 兑换 USD
$0.01644159
|1 ZARA 兑换 MYR
RM0.0734939073
|1 ZARA 兑换 TRY
₺0.5805525429
|1 ZARA 兑换 JPY
¥2.5790278074
|1 ZARA 兑换 RUB
₽1.8327440373
|1 ZARA 兑换 INR
₹1.4100307584
|1 ZARA 兑换 IDR
Rp265.1868983577
|1 ZARA 兑换 PHP
₱0.9526257246
|1 ZARA 兑换 EGP
￡E.0.8347395243
|1 ZARA 兑换 BRL
R$0.1021022739
|1 ZARA 兑换 CAD
C$0.0236758896
|1 ZARA 兑换 BDT
৳1.964770005
|1 ZARA 兑换 NGN
₦25.4119570881
|1 ZARA 兑换 UAH
₴0.6923553549
|1 ZARA 兑换 VES
Bs0.83852109
|1 ZARA 兑换 PKR
Rs4.582271133
|1 ZARA 兑换 KZT
₸8.6306838387
|1 ZARA 兑换 THB
฿0.5632888734
|1 ZARA 兑换 TWD
NT$0.5405994792
|1 ZARA 兑换 CHF
Fr0.014797431
|1 ZARA 兑换 HKD
HK$0.1277511543
|1 ZARA 兑换 MAD
.د.م0.1662244749