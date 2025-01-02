ZARA AI 图标

ZARA AI 价格 (ZARA)

USD

ZARA AI (ZARA) 实时价格图表

$0.01644159
$0.01644159$0.01644159
+72.70%(1D)

今天 ZARA AI (ZARA) 的价格

今天 ZARA AI (ZARA) 的实时价格为 0.01644159 USD。目前其市值为 $ 10.30M USD。ZARA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ZARA AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.98M USD
- ZARA AI 当天价格变化为 +72.75%
- 其循环供应量为 625.62M USD

在获取 MEXC 上从 ZARA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ZARA 价格信息的首选平台。

ZARA AI (ZARA) 价格表现 USD

今天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00692383
在过去30天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ZARA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00692383+72.75%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ZARA AI (ZARA) 价格分析

ZARA AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0080367
$ 0.0080367$ 0.0080367

$ 0.01944775
$ 0.01944775$ 0.01944775

$ 0.01944775
$ 0.01944775$ 0.01944775

+0.20%

+72.75%

+328.89%

ZARA AI (ZARA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

625.62M
625.62M 625.62M

什么是ZARA AI (ZARA)

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ZARA AI (ZARA) 资源

官网

大家还在问：关于 ZARA AI (ZARA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZARA 兑换为当地货币

1 ZARA 兑换 AUD
A$0.026306544
1 ZARA 兑换 GBP
0.013153272
1 ZARA 兑换 EUR
0.0157839264
1 ZARA 兑换 USD
$0.01644159
1 ZARA 兑换 MYR
RM0.0734939073
1 ZARA 兑换 TRY
0.5805525429
1 ZARA 兑换 JPY
¥2.5790278074
1 ZARA 兑换 RUB
1.8327440373
1 ZARA 兑换 INR
1.4100307584
1 ZARA 兑换 IDR
Rp265.1868983577
1 ZARA 兑换 PHP
0.9526257246
1 ZARA 兑换 EGP
￡E.0.8347395243
1 ZARA 兑换 BRL
R$0.1021022739
1 ZARA 兑换 CAD
C$0.0236758896
1 ZARA 兑换 BDT
1.964770005
1 ZARA 兑换 NGN
25.4119570881
1 ZARA 兑换 UAH
0.6923553549
1 ZARA 兑换 VES
Bs0.83852109
1 ZARA 兑换 PKR
Rs4.582271133
1 ZARA 兑换 KZT
8.6306838387
1 ZARA 兑换 THB
฿0.5632888734
1 ZARA 兑换 TWD
NT$0.5405994792
1 ZARA 兑换 CHF
Fr0.014797431
1 ZARA 兑换 HKD
HK$0.1277511543
1 ZARA 兑换 MAD
.د.م0.1662244749