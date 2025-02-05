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yvDAI 价格 (YVDAI)

USD

yvDAI (YVDAI) 实时价格图表

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今天 yvDAI (YVDAI) 的价格

今天 yvDAI (YVDAI) 的实时价格为 1.16 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
yvDAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- yvDAI 当天价格变化为 -0.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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yvDAI (YVDAI) 价格表现 USD

今天内，yvDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000888185623466
在过去30天内，yvDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0077057640
在过去60天内，yvDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0166803360
在过去90天内，yvDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0166168183750682

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000888185623466-0.07%
30天$ +0.0077057640+0.66%
60天$ +0.0166803360+1.44%
90天$ +0.0166168183750682+1.45%

yvDAI (YVDAI) 价格分析

yvDAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 1.15$ 1.15

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-0.18%

-0.07%

-0.05%

yvDAI (YVDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是yvDAI (YVDAI)

Yearn Vault DAI token

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官网

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YVDAI 兑换为当地货币

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1 YVDAI 兑换 GBP
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1 YVDAI 兑换 USD
$1.16
1 YVDAI 兑换 MYR
RM5.1388
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1 YVDAI 兑换 JPY
¥177.8048
1 YVDAI 兑换 RUB
116.8004
1 YVDAI 兑换 INR
101.0708
1 YVDAI 兑换 IDR
Rp19,016.3904
1 YVDAI 兑换 PHP
67.4076
1 YVDAI 兑换 EGP
￡E.58.3248
1 YVDAI 兑换 BRL
R$6.67
1 YVDAI 兑换 CAD
C$1.6588
1 YVDAI 兑换 BDT
140.7544
1 YVDAI 兑换 NGN
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Bs67.28
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