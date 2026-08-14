Yuzu USD 今日价格

Yuzu USD (YZUSD) 今日实时价格为 $ 0,999036，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 YZUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0,999036 每 YZUSD。

Yuzu USD 目前市值在 $ 50.564.287 排名第 #-，流通供应量为 50,61M YZUSD。过去 24 小时内，YZUSD 的交易价格在 $ 0,998754（低点）和 $ 0,999885（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,005，而历史最低价为 $ 0,936327。

短期表现方面，YZUSD 在过去一小时内波动了 -%0,00，过去7 天内波动了 -%0,01。过去一天，总交易量达到 $ 87,80K。

Yuzu USD（YZUSD）市场信息

市值 $ 50,56M$ 50,56M $ 50,56M 成交量（24H） $ 87,80K$ 87,80K $ 87,80K 完全稀释市值 $ 50,56M$ 50,56M $ 50,56M 流通量 50,61M 50,61M 50,61M 总供应量 50.611.649,17029042 50.611.649,17029042 50.611.649,17029042

Yuzu USD 的当前市值为 $ 50,56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87,80K。YZUSD 的流通量为 50,61M，总供应量是 50611649.17029042，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50,56M。