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YUSD Stablecoin 价格 (YUSD)

USD

YUSD Stablecoin (YUSD) 实时价格图表

$0.989666
$0.989666$0.989666
+0.10%(1D)

今天 YUSD Stablecoin (YUSD) 的价格

今天 YUSD Stablecoin (YUSD) 的实时价格为 0.989666 USD。目前其市值为 $ 11.75M USD。YUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
YUSD Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.84K USD
- YUSD Stablecoin 当天价格变化为 +0.12%
- 其循环供应量为 11.86M USD

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YUSD Stablecoin (YUSD) 价格表现 USD

今天内，YUSD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00118146
在过去30天内，YUSD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007427443
在过去60天内，YUSD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037417292
在过去90天内，YUSD Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030572544225841

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00118146+0.12%
30天$ -0.0007427443-0.07%
60天$ -0.0037417292-0.37%
90天$ -0.0030572544225841-0.30%

YUSD Stablecoin (YUSD) 价格分析

YUSD Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.987318
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$ 0.993884
$ 0.993884$ 0.993884

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

+0.12%

+0.12%

-0.46%

YUSD Stablecoin (YUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K

11.86M
11.86M 11.86M

什么是YUSD Stablecoin (YUSD)

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YUSD Stablecoin (YUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 YUSD Stablecoin (YUSD) 的其他问题

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YUSD 兑换为当地货币

1 YUSD 兑换 AUD
A$1.5834656
1 YUSD 兑换 GBP
0.7917328
1 YUSD 兑换 EUR
0.95007936
1 YUSD 兑换 USD
$0.989666
1 YUSD 兑换 MYR
RM4.42380702
1 YUSD 兑换 TRY
34.94510646
1 YUSD 兑换 JPY
¥155.38745866
1 YUSD 兑换 RUB
110.33786234
1 YUSD 兑换 INR
84.8638595
1 YUSD 兑换 IDR
Rp15,962.35260398
1 YUSD 兑换 PHP
57.32145472
1 YUSD 兑换 EGP
￡E.50.2255495
1 YUSD 兑换 BRL
R$6.1359292
1 YUSD 兑换 CAD
C$1.42511904
1 YUSD 兑换 BDT
118.265087
1 YUSD 兑换 NGN
1,529.61787294
1 YUSD 兑换 UAH
41.67483526
1 YUSD 兑换 VES
Bs50.472966
1 YUSD 兑换 PKR
Rs275.8199142
1 YUSD 兑换 KZT
519.50537338
1 YUSD 兑换 THB
฿33.90595716
1 YUSD 兑换 TWD
NT$32.55011474
1 YUSD 兑换 CHF
Fr0.8906994
1 YUSD 兑换 HKD
HK$7.68970482
1 YUSD 兑换 MAD
.د.م10.00552326