Yunai by Virtuals（YUNAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00346206 24H最高价 $ 0.00453019 历史最高 $ 0.00559535 最低价 $ 0.00164325 涨跌幅（1H） -2.14% 涨跌幅（1D） +12.45% 漲跌幅（7D） +80.49%

Yunai by Virtuals（YUNAI）当前实时价格为 $0.00431078。过去 24 小时内，YUNAI 的交易价格在 $ 0.00346206 至 $ 0.00453019 之间波动，市场活跃度显著。YUNAI 的历史最高价为 $ 0.00559535，历史最低价为 $ 0.00164325。

从短期表现来看，YUNAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.14%，过去 24 小时内变动为 +12.45%，过去 7 天内累计变动为 +80.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yunai by Virtuals（YUNAI）市场信息

市值 $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Yunai by Virtuals 的当前市值为 $ 4.32M, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUNAI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.32M。