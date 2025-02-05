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Yum 价格 (YUM)

USD

Yum (YUM) 实时价格图表

$0.00944659
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+0.80%(1D)

今天 Yum (YUM) 的价格

今天 Yum (YUM) 的实时价格为 0.00944659 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YUM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 154.28 USD
- Yum 当天价格变化为 +0.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Yum (YUM) 价格表现 USD

今天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036032099
在过去60天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052784777
在过去90天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03204259575549976

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.85%
30天$ -0.0036032099-38.14%
60天$ -0.0052784777-55.87%
90天$ -0.03204259575549976-77.23%

Yum (YUM) 价格分析

Yum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00918565
$ 0.00918565$ 0.00918565

$ 0.00955897
$ 0.00955897$ 0.00955897

$ 0.050879
$ 0.050879$ 0.050879

+0.11%

+0.85%

-9.05%

Yum (YUM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 154.28
$ 154.28$ 154.28

0.00
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什么是Yum (YUM)

YUM is the fee capture token for CacaoSwap, a front-end interface for Maya Protocol and Thorchain. It facilitates native cross-chain swaps powered by @MayaProtocolOfficial and is used to receive commissions from the protocol.

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Yum (YUM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Yum (YUM) 的其他问题

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YUM 兑换为当地货币

1 YUM 兑换 AUD
A$0.015114544
1 YUM 兑换 GBP
0.007557272
1 YUM 兑换 EUR
0.0090687264
1 YUM 兑换 USD
$0.00944659
1 YUM 兑换 MYR
RM0.0418483937
1 YUM 兑换 TRY
0.3396993764
1 YUM 兑换 JPY
¥1.4479733152
1 YUM 兑换 RUB
0.9511771471
1 YUM 兑换 INR
0.8230813867
1 YUM 兑换 IDR
Rp154.8621063696
1 YUM 兑换 PHP
0.5489413449
1 YUM 兑换 EGP
￡E.0.4749745452
1 YUM 兑换 BRL
R$0.0543178925
1 YUM 兑换 CAD
C$0.0135086237
1 YUM 兑换 BDT
1.1462492306
1 YUM 兑换 NGN
15.8766004153
1 YUM 兑换 UAH
0.3923168827
1 YUM 兑换 VES
Bs0.54790222
1 YUM 兑换 PKR
Rs2.6218065886
1 YUM 兑换 KZT
4.8844538254
1 YUM 兑换 THB
฿0.3187279466
1 YUM 兑换 TWD
NT$0.3106983451
1 YUM 兑换 CHF
Fr0.008501931
1 YUM 兑换 HKD
HK$0.0734944702
1 YUM 兑换 MAD
.د.م0.0946548318