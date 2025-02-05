Yum 价格 (YUM)
今天 Yum (YUM) 的实时价格为 0.00944659 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YUM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Yum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 154.28 USD
- Yum 当天价格变化为 +0.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036032099。
在过去60天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052784777。
在过去90天内，Yum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03204259575549976。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.85%
|30天
|$ -0.0036032099
|-38.14%
|60天
|$ -0.0052784777
|-55.87%
|90天
|$ -0.03204259575549976
|-77.23%
Yum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.11%
+0.85%
-9.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
YUM is the fee capture token for CacaoSwap, a front-end interface for Maya Protocol and Thorchain. It facilitates native cross-chain swaps powered by @MayaProtocolOfficial and is used to receive commissions from the protocol.
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|1 YUM 兑换 AUD
A$0.015114544
|1 YUM 兑换 GBP
￡0.007557272
|1 YUM 兑换 EUR
€0.0090687264
|1 YUM 兑换 USD
$0.00944659
|1 YUM 兑换 MYR
RM0.0418483937
|1 YUM 兑换 TRY
₺0.3396993764
|1 YUM 兑换 JPY
¥1.4479733152
|1 YUM 兑换 RUB
₽0.9511771471
|1 YUM 兑换 INR
₹0.8230813867
|1 YUM 兑换 IDR
Rp154.8621063696
|1 YUM 兑换 PHP
₱0.5489413449
|1 YUM 兑换 EGP
￡E.0.4749745452
|1 YUM 兑换 BRL
R$0.0543178925
|1 YUM 兑换 CAD
C$0.0135086237
|1 YUM 兑换 BDT
৳1.1462492306
|1 YUM 兑换 NGN
₦15.8766004153
|1 YUM 兑换 UAH
₴0.3923168827
|1 YUM 兑换 VES
Bs0.54790222
|1 YUM 兑换 PKR
Rs2.6218065886
|1 YUM 兑换 KZT
₸4.8844538254
|1 YUM 兑换 THB
฿0.3187279466
|1 YUM 兑换 TWD
NT$0.3106983451
|1 YUM 兑换 CHF
Fr0.008501931
|1 YUM 兑换 HKD
HK$0.0734944702
|1 YUM 兑换 MAD
.د.م0.0946548318